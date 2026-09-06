«کتاب» پس از ۶ سال به کردستان بازگشت/حضور ۲۶۱ ناشر در نمایشگاه سنندج

سرویس کردستان - دهمین نمایشگاه کتاب کردستان پس از ۶ سال وقفه، با حضور ۲۶۱ ناشر و عرضه نزدیک به ۱۷ هزار عنوان کتاب از ۱۶ تا ۲۲ شهریور در سنندج برگزار می شود؛ رویدادی که با برنامه های فرهنگی متناسب با فرهنگ کردی و حضور ناشرانی از اقلیم کردستان عراق، رنگ وبوی متفاوتی به خود گرفته است.

به گزارش کرد پرس، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی های نمایشگاه کتاب کردستان پرداخت و گفت: مدت بسیار طولانی است که در این استان نمایشگاه کتاب استانی برگزار نشده و ۶ سال از آخرین برگزاری نمایشگاه در این استان می گذرد. ویژگی نمایشگاه کردستان، حجم و تنوع برنامه های فرهنگی است که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برای آن در نظر گرفته است. بسیاری از این برنامه ها با توجه به فرهنگ کردی و فرهنگ مردم کردستان طراحی شده اند. تلاش شده رنگ وبوی فرهنگی استان در نمایشگاه حضور نمایان باشد.

ابراهیم حیدری حضور ناشرانی از اقلیم کردستان عراق را یکی دیگر از ویژگی های نمایشگاه کتاب کردستان دانست و اظهار کرد: حضور این ناشران هم در جهت تقویت وحدت و ارتباط فرهنگی و هم در راستای بین المللی شدن نمایشگاه تعریف شده است. همچنین در نمایشگاه کردستان در همکاری با ناشران و خیریه های فعال در حوزه کتاب، کتاب هایی به برخی مراکز و برنامه های کتاب خوانی در استان اهدا می شود.

وی افزود: دهمین نمایشگاه کتاب کردستان با حضور ۲۶۱ ناشر در سالنی به مساحت تقریبی چهارهزار مترمربع از ۱۶ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، به شیوه متمرکز در محل دائمی نمایشگاه های سنندج برگزار می شود. ۱۱ ناشر استانی نیز برای مشارکت در این رویداد فرهنگی ثبت نام کرده اند که به صورت مستقیم در نمایشگاه حضور دارند. همچنین به منظور حمایت از چرخه فروش پایدار کتاب، کتابفروشی های استان نیز در این رویداد حاضر خواهند بود.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران ادامه داد: در این نمایشگاه ۱۶هزار و ۹۷۵ عنوان کتاب در قالب ۸۴ هزار و ۹۴۱ جلد عرضه می شود. همچنین برای خریداران کتاب در این رویداد تا سقف خرید ۱ میلیون تومان، ۳۰ درصد تخفیف و یارانه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درنظر گرفته شده است.

رویکرد جدید نمایشگاه‌های استانی کتاب برای تقویت عدالت فرهنگی

حیدری درباره شیوه جدید برگزاری نمایشگاه های استانی کتاب، بیان کرد: بر اساس سیاست ها و کلان برنامه های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر توسعه عدالت فرهنگی و توجه به استان ها به ویژه استان های کم برخوردار، چند اتفاق جدید در برگزاری نمایشگاه های استانی کتاب دنبال می شود که یکی از مهم ترین آنها تمرکز بیشتر بر استان های کم برخوردار با هدف توسعه فرهنگی، افزایش دسترسی و تحقق عدالت فرهنگی است.

وی یادآور شد: نمایشگاه های استانی کتاب پس از بررسی و آسیب شناسی و برگزاری جلسات مختلف با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها و دست اندرکاران مختلف حوزه نشر، بازتعریف شده و از این پس در قالب جشنواره های فرهنگی برگزار می شوند و در کنار بخش فروش کتاب، برنامه ها و فعالیت های فرهنگی آنها نسبت به گذشته تقویت خواهد شد. این برنامه ها با توجه به ظرفیت ها و فرهنگ های بومی و محلی هر استان و با مشارکت خود استان ها طراحی و اجرا می شوند و خانه کتاب و ادبیات ایران در این روند بیشتر نقش مشاور و کمک کننده دارد و تجربیات موجود را در اختیار آن ها قرار می دهد.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: یکی دیگر از اتفاقات مهم، آغاز یک جریان اشتراک تجربه میان استان هاست. خانه کتاب و ادبیات ایران در این زمینه نقش یک ترمینال تجربه را ایفا می کند؛ به این معنا که تجربیات استان های مختلف در حوزه فعالیت های فرهنگی و اجرایی، مستند شده و در اختیار استان های دیگر قرار می گیرد. این روند می تواند موجب هم افزایی میان استان ها شود و از تکرار آزمون و خطا جلوگیری کند. همچنین با انتقال تجربه و آموزش نیروها، زمینه برای ارتقای کیفیت برگزاری نمایشگاه ها و برنامه های فرهنگی فراهم خواهد شد.

حیدری با اشاره به همکاری با ناشران و مراکزی که در حوزه کتاب و کتاب خوانی فعالیت های خیرخواهانه دارند، اظهار کرد: با برخی از ناشران و مراکز فعال در این حوزه همکاری هایی برای اهدای کتاب به مدارس و مساجد مناطق کم برخوردار استان ها در حال انجام است.

وی همچنین از تلاش برای راه اندازی کتاب فروشی همزمان با برگزاری نمایشگاه های کتاب استانی در برخی استان ها خبر داد و افزود: در حال حاضر این موضوع در دو استان در مراحل اولیه پیگیری است. موضوع تشویق کارآفرینان حوزه صنعت نشر برای فعالیت در مناطق کم برخوردار و تقویت کتاب فروشی ها و کتاب خوانی نیز در حال پیگیری است و در همین زمینه تفاهم نامه هایی با مسئولان برخی مناطق در مرحله تدوین و انعقاد قرار دارد.

حضور پررنگ تر مفاخر و ظرفیت های فرهنگی استان ها

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران یکی دیگر از برنامه های نمایشگاه های استانی کتاب را فراهم کردن فرصت حضور غیرمستقیم ناشرانی دانست که امکان حضور در نمایشگاه را ندارند و ادامه داد: درحال برنامه ریزی و فراهم کردن زیرساخت ها هستیم تا کتاب فروشان هم بتوانند به نمایندگی از برخی ناشران در نمایشگاه حضور داشته باشند.

حیدری با تاکید بر ضرورت توجه به هویت فرهنگی هر استان در برگزاری نمایشگاه ها، یادآور شد: در شیوه جدید برپایی نمایشگاه های استانی کتاب شخصیت های ادبی استان ها بیشتر مورد توجه قرار می گیرند و معرفی نویسندگان، شخصیت های تاریخی، علمی و فرهنگی و مفاخر استان ها در برنامه نمایشگاه دنبال می شود. همچنین «دیوار مفاخر» در برخی از نمایشگاه ها طراحی خواهد شد. انجمن آثار و مفاخر، نهاد کتابخانه های عمومی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دانشگاه های استان نیز در برخی از نمایشگاه های استانی کتاب حضور فعال خواهند داشت و غرفه هایی برای آنها در نظر گرفته می شود.

اختصاص فضای رایگان به فعالان فرهنگی و سمن ها

وی درباره مشارکت فعالان فرهنگی در نمایشگاه های استانی کتاب نیز، بیان کرد: بخشی ویژه برای برگزاری برنامه های فرهنگی در نظر گرفته شده است تا فعالان فرهنگی استان بتوانند برنامه های مرتبط با کتاب را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان پیشنهاد دهند و پس از ثبت برنامه، فضای رایگان برای اجرا در اختیارشان قرار گیرد. سمن ها، سازمان های مردم نهاد و فعالان غیردولتی حوزه کتاب و کتاب خوانی نیز می توانند از این ظرفیت استفاده و برنامه هایی مانند نشست های کتاب خوانی، جشن امضا و دیگر برنامه های مرتبط با کتاب را در نمایشگاه برگزار کنند.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به تنوع برنامه های پیش بینی شده در نمایشگاه های استانی، گفت: برنامه هایی مانند اجرای پرفورمنس های مرتبط با کتاب، سینما و کتاب، موسیقی و کتاب و برنامه های فرهنگی متنوع دیگر در نمایشگاه ها پیش بینی شده است. همچنین برنامه ای با عنوان «روز ادبی استان» نیز در نمایشگاه های استانی کتاب برگزار خواهد شد؛ برنامه ای یک روزه که به طور اختصاصی به ادبیات هر استان اختصاص دارد و شامل مجموعه ای از رویدادها از جمله رونمایی از کتاب های منتشرشده شاعران و نویسندگان استان، برگزاری نشست های شعرخوانی، روایت خوانی و داستان خوانی، کلاس ها و کارگاه های آموزشی با حضور مدرسانی از همان استان یا دیگر استان ها و همچنین تجلیل و تکریم از پیشکسوتان، صاحبان اثر و چهره های شاخص ادبی استان است.

تقویم نمایشگاه ها با توجه به شرایط اقلیمی استان ها

حیدری تاکید کرد: تلاش شده است هر استان با توجه به ظرفیت ها، فرهنگ و ویژگی های خودش برنامه های نمایشگاه را برگزار کند و نمایشگاه استانی یک کپی کوچک از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نباشد. هدف این است که ابعاد مختلف و ظرفیت های فرهنگی هر استان در نمایشگاه بازنمایی شود. همچنین دسترسی راحت تر و مناسب تر مردم به کتاب در استان های مختلف به ویژه استان های کم برخوردار هم مورد توجه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب و ادبیات ایران است.

وی درباره روند آغاز برگزاری نمایشگاه های استانی، افزود: برگزاری نمایشگاه با درخواست مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آغاز می شود و پس از آن، تقویم نمایشگاهی بر اساس زمان بندی مورد نظر و شرایط آب وهوایی استان ها تنظیم می شود. در زمان های گرم سال معمولا استان های شمالی و غربی در اولویت قرار می گیرند و در زمان های خنک تر، استان های جنوبی و شرقی.