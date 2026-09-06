آغاز عملیات اکتشاف معدنی ایمیدرو در ۵۸ محدوده امیدبخش کردستان

سرویس کردستان - مدیرکل اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: عملیات اکتشاف تکمیلی در ۵۸ محدوده امیدبخش معدنی کردستان در قالب هفت بسته سرمایه گذاری و با اعتباری حدود یک هزار میلیارد ریال آغاز شده است.

به گزارش کرد پرس، احمد فتاحی در آیین افتتاح نمایندگی ایمیدرو در استان کردستان، گفت: طرح تحول زمین شناسی با هدف تولید داده های اکتشافی و شناسایی محدوده های امیدبخش معدنی در کشور اجرا شده و کردستان به دلیل قرار گرفتن در یکی از زون های متالوژنی مهم کشور، در اولویت اجرای این طرح قرار گرفت.

وی افزود: در این طرح پنج لایه مطالعاتی شامل ژئوفیزیک هوابرد، زمین شناسی، ژئوشیمی و مطالعات اقتصادی انجام و با تلفیق نتایج آنها، ۶۸ محدوده امیدبخش معدنی شناسایی شد.

مدیرکل اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اظهار کرد: از این تعداد، ۶۸ محدوده در اختیار اداره کل صمت استان قرار گرفت که ۵۸ محدوده آن برای ادامه عملیات اکتشافی در اختیار ایمیدرو به عنوان تأمین کننده منابع مالی قرار گرفته است.

فتاحی ادامه داد: عملیات اکتشافی این ۵۸ محدوده در قالب هفت بسته سرمایه گذاری و با حضور هفت مشاور و مجری و با اعتباری حدود یک هزار میلیارد ریال آغاز شده و افتتاح نمایندگی ایمیدرو در کردستان با هدف نظارت و کنترل این فعالیت ها انجام شده است.

وی یادآور شد: ادامه این مطالعات در مراحل شناسایی و پی جویی دنبال می شود و هدف نهایی، دستیابی به پروانه های اکتشاف، گواهی کشف و در نهایت فراهم شدن زمینه بهره برداری و راه اندازی معادن با توجه به ظرفیت های معدنی شناسایی شده در استان است.

ایمیدرو برای ورود جدی به سرمایه گذاری معدنی کردستان آماده می شود

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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز در این مراسم گفت: با افتتاح نمایندگی ایمیدرو در استان، زمینه برای اکتشافات تکمیلی در محدوده های امیدبخش معدنی و ورود این مجموعه به سرمایه گذاری های گسترده در کردستان فراهم شده است.

محمدبختیار خلیقی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تحول زمین شناسی و اکتشافات معدنی، مطالعات گسترده ای در استان انجام و محدوده های امیدبخش معدنی شناسایی شده است.

وی افزود: حضور ایمیدرو در کردستان از مطالبات دیرینه استان بود که با پیگیری های انجام شده، زمینه افتتاح نمایندگی این سازمان و آغاز سرمایه گذاری های اکتشافی فراهم شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: با استقرار نمایندگی ایمیدرو، اکتشافات تکمیلی در محدوده های امیدبخش با استفاده از ظرفیت تیم های تخصصی دنبال می شود و انتظار می رود این روند به توسعه سرمایه گذاری معدنی در استان منجر شود.