بانک مرکزی عراق در حال بررسی حذف صفرهای دینار و انتشار اسکناس جدید
به گزارش کردپرس، جمال کوچر، عضو کرد کمیسیون مالی پارلمان عراق، جزئیات نشست این کمیسیون با رئیس بانک مرکزی عراق را تشریح کرد و گفت موضوعات مختلفی از جمله حذف صفرها از دینار و چاپ اسکناسهای جدید در این نشست مورد بررسی قرار گرفته است.
جمال کوچر با اشاره به تفاوت میان «تغییر واحد پول» و «حذف صفرها» گفت تغییر واحد پول در حیطه اختیارات بانک مرکزی است، اما حذف صفرها از دینار نیازمند قانونی است که از سوی دولت پیشنهاد و توسط پارلمان تصویب شود.
وی افزود یکی از دلایل بررسی تغییر اسکناسها، قدیمیشدن پولهای موجود و افزایش موارد جعل اسکناس است.
این نماینده پارلمان عراق همچنین به روزنامه رسمی «الصباح» گفت بانک مرکزی قصد دارد اسکناس یا واحد پول جدیدی با ارزش کمتر از ۲۵۰ دینار برای استفاده بهعنوان پول خرد منتشر کند.
به گفته جمال کوچر، در صورت انتشار اسکناسهای جدید، مهلتی برای جمعآوری اسکناسهای قدیمی از بازار تعیین خواهد شد؛ با این حال، بانک مرکزی تاکنون زمان مشخصی برای اجرای این طرح اعلام نکرده و روند بررسی آن همچنان ادامه دارد.
موضوع حذف سه صفر از دینار عراق سالهاست بهعنوان یکی از طرحهای اصلاح نظام پولی این کشور مطرح است، اما تاکنون تصمیم نهایی و رسمی برای اجرای آن اتخاذ نشده است.
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