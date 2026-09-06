سرویس ترکیه - تونجر بکرخان و تولای حاتم‌اوغلاری در پنجمین کنگره عادی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) در آنکارا، بار دیگر به عنوان روسای مشترک این حزب انتخاب شدند.

به گزارش کردپرس، پنجمین کنگره عادی حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها(دم پارتی) در مرکز فرهنگی ناظم حکمت در منطقه ینی‌محله آنکارا برگزار شد و نزدیک به ۶۰۰ نماینده در آن حضور داشتند. در جریان انتخابات ریاست مشترک حزب، تونجر بکرخان و تولای حاتم‌اوغلاری با قرار گرفتن در یک فهرست، بار دیگر به عنوان روسای مشترک دم پارتی انتخاب شدند.

به نوشته آژانس خبری مزوپوتامیا، در این کنگره که با حضور نمایندگان مناطق مختلف ترکیه برگزار شد، شماری از نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی نیز حضور داشتند. از جمله حاضران می‌توان به «چیغدم کیلیچ‌گون اوچار» و «کسکین بایندر» روسای مشترک حزب مناطق دموکراتیک (DBP)، «کزبان کونوکچو» از پلتفرم حمایت از سوسیالیست‌ها (SODAP)، «مرتجان تیتیز» رئیس حزب سوسیالیست بازسازی (SYKP)، «الیف تورون» رئیس حزب انقلابی متحد و نمایندگان دیگر احزاب و نهادهای مدنی اشاره کرد.

پس از انتخاب هیئت رئیسه کنگره، برای افرادی که در مسیر مبارزه برای آزادی و دموکراسی جان خود را از دست داده‌اند، یک دقیقه سکوت برگزار شد و حاضران شعار «شهدا نمی‌میرند» سر دادند.

تونجر بکرخان و تولای حاتم‌اوغلاری، روسای مشترک دم پارتی، در بخش نخست کنگره سخنرانی کردند. پس از سخنرانی‌ها، گزارش‌های عملکرد و مالی حزب ارائه شد و مجلس زنان و مجلس جوانان نیز گزارش فعالیت‌های خود را به نمایندگان ارائه کردند.

در ادامه، انتخابات با حضور یک فهرست برگزار شد و نزدیک به ۶۰۰ نماینده در رأی‌گیری شرکت کردند. در نتیجه این انتخابات، بکرخان و حاتم‌اوغلاری بار دیگر به عنوان روسای مشترک دم پارتی انتخاب شدند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، انتظار نمی‌رود در این کنگره تغییر قابل توجهی در نام، اساسنامه یا برنامه سیاسی حزب ایجاد شود. با این حال، قرار است تغییرات محدودی در کمیته اجرایی مرکزی و مجلس حزب انجام شود.

دم پارتی همچنین برنامه‌ریزی کرده است پس از برگزاری این کنگره و متناسب با روند موسوم به «روند حل مسئله»، کنگره‌ای گسترده‌تر برای تغییر و بازسازی ساختار حزب برگزار کند. بر اساس برنامه اعلام‌شده، انتظار می‌رود این کنگره در بهار سال ۲۰۲۷ و همزمان با اجرای قانون مرتبط با این روند برگزار شود.