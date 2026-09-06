اعضای بدن «نیلوفر مجاوری» دختر اشنویه ای اهدا شد

سرویس آذربایجان غربی- با اعلام رضایت خانواده جانبخش شادروان نیلوفر مجاوری که قربانی خشونت خواستگارش شده بود؛ کلیه ها و کبد وی اهدا و نجات بخش زندگی ٣بیمار نیازمند پیوند، شد.

به گزارش کردپرس، نیلوفر مجاور، دختر ۲۸ ساله اهل اشنویه، که توسط خواستگارش ربوده شده و مورد شکنجه و آزار قرار گرفته بود؛ پس از انتقال به بیمارستان با وضعیت وخیم دچار مرگ مغزی شد.

پس از این رویداد تلخ، خانواده نیلوفر تصمیم به اهدای عضو دختر جوانشان گرفتند و با این اقدام چهاردهمین اهدای عضو به نام دختر جوان قربانی خشونت ثبت شد.

دکتر ولی زاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی طی پیامی از خانواده جانبخش نیلوفر مجاوری با عرض تسلیت، تشکر کرد و نوشت: " و منْ أحْیاها فکأنّما أحْیا النّاس جمیعًا "" و هـر کـس جان انسانی را نجات بخشد، مثل این است که گویی همه انسانها را زنده کرده است". خبر غمبار درگذشت جانبخش گرانقدر شادروان نیلوفر مجاوری باعث تاثر و تاسف فراوان شد.

او ادامه داد: اقدام والا و تحسین برانگیز شما، خانواده‌ معظم در اجازه بر اهدای اعضای بدن آن عزیز به بیماران نیازمند پیوند،‌ نشان از روح بزرگ و نوع دوستی دارد و الگویی برای ترویج فرهنگ اهداء عضو در جامعه می باشد. تسلیم شما در برابر تقدیر الهی و رضایت بر این عمل انسانی، علاوه بر اجر معنوی و رضایت خداوند متعال سبب استمرار حیات در وجود افراد دیگر خواهد بود.

دکتر ولی زاد بیان کرد: اینجانب ضمن تقدیر از این عمل انسان دوستانه و تسلیت درگذشت این عزیز به شما خانواده های محترم ، از خداوند متعال برای آن شادروان علو درجات و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

به گزارش کردپرس، دادستان عمومی و انقلاب اشنویه از دستگیری یک نفر در رابطه با مرگ مشکوک این دختر جوان اهل در مناطق مرزی بانه در استان کردستان، هنگام خروج غیرمجاز از مرز خبر داده است/.