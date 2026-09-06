کشف بیش از ۲۱ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق در آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از کشف ۲۱ هزار و ۴۰۰ لیتر فرآورده نفتی قاچاق به ارزش بیش از ۳۱ میلیارد ریال و دستگیری ۴ متهم در این رابطه خبر داد

به گزارش کردپرس، سردار جمال سلمانی در تشریح این خبر اظهار کرد: به دنبال فعالیت سازمان ‌یافته قاچاقچیان عمده سوخت و انتقال فرآورده ‌های نفتی قاچاق، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران گمنام پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

سلمانی افزود: پلیس با گسترش چتر اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و تخصصی، به مدت یک ماه فعالیت این باند را به صورت شبانه ‌روزی تحت رصد و پایش قرار داد.

او ادامه داد: در نهایت یکی از باندهای فعال در زمینه قاچاق فرآورده ‌های نفتی و محل فعالیت آنان شناسایی؛ که در عملیاتی هدفمند، یک دستگاه تانکر حامل ۲۱ هزار و ۴۰۰ لیتر فرآورده نفتی قاچاق، توقیف شد.



فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ارزش تقریبی این محموله برابر نظر کارشناسان، ۳۱ میلیارد و ۳۰ میلیون ریال برآورد شده است؛ تصریح کرد: در این عملیات ۴ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.