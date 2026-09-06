مرزهای آذربایجانغربی بخشی از گلوگاههای تنفسی اقتصاد ایران هستند
دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران با انتقاد از نحوه محاسبه و ابلاغ تعرفه برق صنایع گفت: تغییر و محاسبه تعرفهها بدون رعایت ترتیبات قانونی و ابلاغ صحیح، موجب تحمیل بدهیهای سنگین و جرایم به واحدهای صنعتی شده و این موضوع از مسیر دیوان عدالت اداری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال پیگیری است.
او اظهار کرد: تعرفه برق مربوط به سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در مقاطع مختلف اعلام و ابلاغ شده، اما در مواردی محاسبات از ابتدای سال اعمال شده است؛ در حالی که تشریفات قانونی ابلاغ تعرفه رعایت نشده و حتی این موضوع در سامانه قوانین نیز به شکل مورد انتظار منتشر نشده است.
خالقی افزود: همین مسئله موجب شکلگیری اختلاف جدی میان واحدهای صنعتی و دستگاههای مربوط شده و در نهایت، بخش صنعت ناچار شده موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کند.
او با اشاره به ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این موضوع گفت: کمیسیون اصل ۹۰ پس از بررسی مستندات، وقوع تخلف در این فرآیند را مورد تأیید قرار داده و پیگیری موضوع همچنان ادامه دارد. مستندات مربوط به این پرونده موجود است و امیدواریم با همکاری نمایندگان مجلس، این مسئله به نتیجه برسد.
این مقام صنفی ادامه داد: در شرایطی که واحدهای تولیدی با مشکلات متعدد مالی، تأمین نقدینگی و محدودیتهای تولید مواجه هستند، تحمیل بدهیهای سنگین بابت تعرفه برق و سپس اعمال جریمه برای پرداخت آن، فشار مضاعفی بر بخش صنعت وارد میکند.
او تأکید کرد: انتظار بخش خصوصی این است که اجرای قوانین و مقررات در حوزه تعرفههای انرژی با دقت و رعایت کامل فرآیندهای قانونی انجام شود و تصمیماتی که آثار مالی سنگینی برای تولیدکنندگان دارد، بدون طی تشریفات قانونی به واحدهای صنعتی تحمیل نشود.
خالقی همچنین نسبت به تأمین گاز صنایع در فصل سرد سال هشدار داد و گفت: نمیتوان انتظار داشت در شرایط کمبود گاز، گاز مصرفی شهرها قطع شود تا صنایع همچنان به گاز دسترسی داشته باشند؛ چنین سازوکاری عملاً امکانپذیر نیست و صنعت باید از هماکنون برای استفاده از سوخت جایگزین آمادگی داشته باشد.
او افزود: از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای مرتبط درخواست داریم از همین حالا برنامهریزی برای تأمین، سهمیهبندی و ذخیرهسازی سوخت جایگزین واحدهای صنعتی را آغاز کنند تا با آغاز فصل سرد، تولید با شوک جدید مواجه نشود.
خالقی خاطرنشان کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که در زمان محدودیت انرژی، صنعت همواره در معرض نخستین محدودیتها قرار داشته و شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی با قطعی یا محدودیت انرژی مواجه شدهاند؛ بنابراین پیشگیری و ذخیرهسازی بهموقع سوخت باید پیش از آغاز فصل سرما انجام شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موقعیت مرزی آذربایجانغربی اظهار کرد: این استان یکی از دروازههای اصلی کشور در حوزه تجارت زمینی است و در شرایطی که بخشی از مسیرهای حملونقل دریایی با محدودیت مواجه شده، اهمیت مرزهای زمینی در تأمین مایحتاج و استمرار تجارت کشور بیش از گذشته افزایش یافته است.
خالقی با اشاره به گزارشهایی درباره کاهش تردد و تجارت در برخی مرزهای کشور گفت: گزارشهایی از کشورهای همسایه دریافت شده که نشان میدهد در برخی موارد تلاشهایی برای کاهش همکاری تجاری با ایران صورت گرفته است؛ بنابراین نباید منتظر بمانیم تا کاهش تجارت مرزی به یک بحران تبدیل شود.
او افزود: باید از هماکنون برای حفظ بازارهای صادراتی، تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و فعال نگه داشتن مرزهای تجاری برنامهریزی کنیم؛ زیرا بسته شدن یا محدود شدن این مسیرها میتواند بر زنجیره تأمین و تجارت کشور اثر مستقیم بگذارد.
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