کردپرس
گلوله‌باران حومه دمشق و قنیطره توسط رژیم صهیونیستی
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ۱۸:۴۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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گلوله‌باران حومه دمشق و قنیطره توسط رژیم صهیونیستی

سرویس سوریه - نیروهای رژِم صهیونیستی شامگاه جمعه مناطق اطراف شهرک‌های الرفید در حومه جنوبی قنیطره و بیت‌جن در حومه غربی دمشق را با گلوله‌های توپخانه هدف قرار دادند.

به گزارش کردپرس، منابع محلی در جنوب سوریه اعلام کردند که نیروهای رژیم صهیونیستی اطراف شهرک الرفید در حومه جنوبی قنیطره را با هفت گلوله توپ هدف قرار دادند؛ تاکنون اطلاعاتی درباره نتایج این گلوله‌باران منتشر نشده است.

همزمان، تپه «بات‌الورد» در اطراف شهرک بیت‌جن در حومه غربی دمشق نیز با توپخانه سنگین این رژیم هدف قرار گرفت. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این حمله تلفات جانی یا خسارات مادی در پی نداشته است.

گفتنی است که بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه (SOHR)، ارتش اسرائیل از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون بیش از ۶ حمله هوایی و ۶۰ حمله زمینی در مناطق مختلف سوریه انجام داده است.

به گفته این نهاد، در نتیجه این حملات حدود ۱۳ هدف، از جمله انبارهای تسلیحات، پایگاه‌ها، مراکز و تجهیزات متعلق به حکومت بعث سوریه، منهدم شده‌اند.

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