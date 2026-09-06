بازگشت حدود ۷۰۰ خانواده آواره به روستاهای سرهکانی و تل تمر
به گزارش کردپرس، «محمود جمیل» سخنگوی کمیته آوارگان سرهکانی، اعلام کرد که دومین کاروان بازگشت آوارگان این منطقه روز سهشنبه ۸ سپتامبر ساعت ۸ صبح از مقابل اردوگاه سرهکانی در استان حسکه حرکت خواهد کرد و حدود ۷۰۰ خانواده را به روستاهای زرگان و مناطق شمالی تل تمر منتقل میکند. به گفته وی، بیشتر این خانوادهها عرب هستند و تعدادی خانواده کُرد نیز در میان آنها حضور دارند.
محمود جمیل در گفتوگو با روداو اعلام کرد که در مجموع یک هزار و ۳۵ خانواده برای بازگشت به مناطق خود نامنویسی کرده بودند، اما شمار خانوادههایی که در این مرحله بازمیگردند حدود ۷۰۰ خانواده است.
وی افزود که خانوادههای بازگشتکننده عمدتاً به روستاهای منطقه زرگان و روستاهای واقع در شمال تل تمر منتقل خواهند شد.
سخنگوی کمیته آوارگان سرهکانی همچنین تأکید کرد که برای سازماندهی روند انتقال خانوادهها و تضمین رسیدن امن آنها به مقصد، تمامی اقدامات و تدابیر لازم اتخاذ شده است.
پیش از این نیز نخستین کاروان بازگشت آوارگان در ۱۰ آگوست سال جاری حرکت کرده بود. این کاروان حدود ۴۰۰ خانواده را شامل میشد.
با این حال، در جریان بازگشت نخست، شماری از خانوادههای کُرد از سوی برخی عربهای ساکن منطقه مورد حمله قرار گرفتند و در پی این حوادث، تعدادی از خانوادهها ناچار شدند بار دیگر به حسکه بازگردند.
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