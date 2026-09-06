مطالعات منشورهای بازالتی چالدران آغاز شد

به گزارش کردپرس، حجت آذریار گفت: برای اجرای این طرح، ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور اختصاص یافته است.



وی افزود: این مطالعات با هدف برنامه‌ریزی برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از این اثر طبیعی انجام می‌شود و بررسی وضعیت منطقه، جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز و تعیین محدوده‌های حفاظتی و قابل استفاده را دربر می‌گیرد.



رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان چالدران گفت: اثر طبیعی ملی منشورهای بازالتی چالدران با وسعت ۶۶ هکتار، در ۴۵ کیلومتری شمال‌شرقی بخش دشتک شهرستان چالدران قرار دارد.

