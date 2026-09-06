کردپرس
مطالعات منشورهای بازالتی چالدران آغاز شد
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ۱۳:۰۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

مطالعات منشورهای بازالتی چالدران آغاز شد

سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان چالدران از آغاز مطالعات توجیهی و تفصیلی اثر طبیعی ملی منشورهای بازالتی چالدران خبر داد.

به گزارش کردپرس، حجت آذریار گفت: برای اجرای این طرح، ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور اختصاص یافته است.

وی افزود: این مطالعات با هدف برنامه‌ریزی برای حفاظت و بهره‌برداری پایدار از این اثر طبیعی انجام می‌شود و بررسی وضعیت منطقه، جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز و تعیین محدوده‌های حفاظتی و قابل استفاده را دربر می‌گیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان چالدران گفت: اثر طبیعی ملی منشورهای بازالتی چالدران با وسعت ۶۶ هکتار، در ۴۵ کیلومتری شمال‌شرقی بخش دشتک شهرستان چالدران قرار دارد.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
دادگاه سلیمانیه زمان رسیدگی مجدد به پرونده لاهور طالبانی را تعیین کرد
خبر قبلی
دادگاه سلیمانیه زمان رسیدگی مجدد به پرونده لاهور طالبانی را تعیین کرد
سنندج به پهنای صورت گریست
خبر بعدی
سنندج به پهنای صورت گریست
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.