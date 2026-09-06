خبر نویسنده: 3242 ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ ۱۳:۰۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
مطالعات منشورهای بازالتی چالدران آغاز شد
سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان چالدران از آغاز مطالعات توجیهی و تفصیلی اثر طبیعی ملی منشورهای بازالتی چالدران خبر داد.
به گزارش کردپرس، حجت آذریار گفت: برای اجرای این طرح، ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار از سوی سازمان حفاظت محیطزیست کشور اختصاص یافته است.
وی افزود: این مطالعات با هدف برنامهریزی برای حفاظت و بهرهبرداری پایدار از این اثر طبیعی انجام میشود و بررسی وضعیت منطقه، جمعآوری اطلاعات مورد نیاز و تعیین محدودههای حفاظتی و قابل استفاده را دربر میگیرد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان چالدران گفت: اثر طبیعی ملی منشورهای بازالتی چالدران با وسعت ۶۶ هکتار، در ۴۵ کیلومتری شمالشرقی بخش دشتک شهرستان چالدران قرار دارد.
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