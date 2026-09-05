‌استاندار کردستان دو روز عزای عمومی اعلام کرد

سرویس کردستان ـ در پی حادثه دلخراش انفجار تانکر حامل سوخت در محدوده پلیس‌راه سنندج ـ همدان که تاکنون منجر به جان‌ باختن ۱۱ نفر و مصدومیت ۷ نفر شده است، آرش زره تن لهونی، استاندار کردستان، دو روز عزای عمومی در استان اعلام کرد.

به گزارش کرد پرس، استاندار کردستان ضمن تسلیت و ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار این حادثه و مردم شریف استان، برای جان‌باختگان رحمت و مغفرت الهی و برای مصدومان، آرزوی سلامتی و بهبودی کرد.

این حادثه تلخ موجب تأثر و اندوه عمیق مردم استان کردستان شده است.

پیام تسلیت فرماندار سنندج

حادثه اسف‌بار و دلخراش انفجار و آتش‌سوزی تانکر حامل سوخت در محور سنندج ـ همدان که به جان‌باختن و مصدومیت جمعی از همشهری ‌های عزیزمان منجر شد، موجب تأثر و اندوه عمیق شد.

اینجانب ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده‌های داغدار و بازماندگان این حادثه، این ضایعه جانکاه را به آنان و عموم مردم شریف سنندج تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای جان‌باختگان رحمت و مغفرت الهی و برای مصدومان، شفای عاجل و سلامتی کامل مسئلت دارم.

از نخستین لحظات وقوع حادثه، نیروهای امدادی و عملیاتی در محل حضور یافتند و اقدامات لازم برای اطفای حریق، امدادرسانی، انتقال مصدومان و ایمن‌سازی و پاکسازی مسیر انجام شد که از تلاش و فداکاری آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم.

همزمان، بررسی دقیق ابعاد حادثه و علت وقوع آن باید با جدیت از سوی دستگاه‌های مسئول انجام شود تا ضمن روشن شدن ابعاد و عوامل مؤثر در این سانحه تلخ، تدابیر لازم برای جهت جلوگیری از تکرار چنین حوادث ناگواری در محورهای مواصلاتی منطقه اتخاذ شود.

در این لحظات دشوار، برای خانواده‌های داغدار صبر و شکیبایی و برای همه مصدومان و آسیب‌دیدگان این حادثه، سلامتی و بهبودی کامل آرزومندم.