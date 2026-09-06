دادگاه سلیمانیه زمان رسیدگی مجدد به پرونده لاهور طالبانی را تعیین کرد

دانا تقی‌الدین، سخنگوی تیم وکلای لاهور طالبانی، اعلام کرد دادگاه سلیمانیه روز پنجشنبه 2026/9/10 را برای رسیدگی به پرونده او تعیین کرده است.

به گزارش کردپرس، دانا تقی‌الدین، سخنگوی تیم وکلای لاهور طالبانی، اعلام کرد دادگاه سلیمانیه روز پنجشنبه 2026/9/10 را برای رسیدگی به پرونده لاهور شیخ جنگی تعیین کرده است.

وی افزود: از مجموع ۱۲ نفری که تاکنون اظهاراتشان دریافت نشده، اظهارات شش نفر باقی‌مانده در همان روز دریافت خواهد شد.

لاهور طالبانی، رئیس جبهه خلق در جریان رویداد «لاله‌زار» در ۲۲ آگوست ۲۰۲۵، پس از محاصره هتل محل اقامتش در سلیمانیه توسط نیروهای امنیتی، همراه با برادرش پولاد و شماری از نیروهای وابسته به او بازداشت شد. در این درگیری، به‌طور رسمی کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن بیش از ۲۰ نفر اعلام شد.

روند رسیدگی به این پرونده طی بیش از یک سال با چندین بار تعویق همراه بوده و جبهه خلق مدعی است پرونده تحت تأثیر کشمکش‌های سیاسی و مداخلات حزبی قرار دارد.