بازگشت نخستین گروه از اتباع ترکیه متهم به عضویت در داعش از عراق

سرویس سوریه - نخستین گروه از شهروندان ترکیه که به اتهام عضویت در داعش از زندان‌های شمال و شرق سوریه به عراق منتقل شده‌اند، قرار است به ترکیه بازگردانده شوند.

به گزارش کردپرس، وب‌سایت ترکیه‌ای T24 اعلام کرد که ترکیه روند بازگرداندن نخستین گروه از اتباع خود را که به اتهام عضویت در داعش در عراق نگهداری می‌شوند، آغاز کرده است؛ در میان ۱۴۸ تبعه ترکیه موجود در فهرست مقامات عراقی، افرادی نیز حضور دارند که نام آنها در پرونده‌های مربوط به حملات داعش در داخل ترکیه مطرح شده است.

بر اساس گزارش این وب‌سایت، ۱۴۸ شهروند ترکیه در فهرست افراد تحویل‌شده به مقامات عراقی قرار دارند. برخی از این افراد در پرونده‌های مرتبط با حملات داعش در داخل ترکیه نیز مطرح شده‌اند.

این افراد در آغاز سال جاری میلادی از زندان‌ها و مراکز نگهداری در شمال و شرق سوریه به عراق منتقل شدند و پرونده آنها در چارچوب روند قضایی عراق مورد بررسی قرار گرفته است.

در همین ارتباط، شورای عالی قضایی عراق در اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرد که مرحله بازجویی از پنج هزار و ۷۰۴ متهم به عضویت در داعش که از شمال و شرق سوریه به عراق منتقل شده‌اند، به پایان رسیده است.

بر اساس اعلام این شورا، افراد حاضر در این پرونده‌ها دارای ۶۷ تابعیت مختلف هستند که شامل ۱۶ تابعیت عربی، ۱۹ تابعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ۳۲ تابعیت خارجی دیگر می‌شود.

در میان این افراد، ۴۷۴ نفر تبعه عراق و سه هزار و ۴۹۷ نفر تبعه سوریه هستند. شمار قابل توجه اتباع خارجی در میان افراد منتقل‌شده به عراق، ابعاد بین‌المللی پرونده اعضای داعش و چالش‌های قضایی و امنیتی ناشی از رسیدگی به پرونده آنها را نشان می‌دهد.

بازگرداندن اتباع ترکیه از عراق در حالی انجام می‌شود که سرنوشت هزاران فرد متهم به عضویت در داعش که پیش‌تر در زندان‌ها و اردوگاه‌های شمال و شرق سوریه نگهداری می‌شدند، همچنان یکی از مسائل مهم امنیتی و قضایی منطقه محسوب می‌شود.