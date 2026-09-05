سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» مشاور ریاست جمهوری موقت سوریه با تأکید بر اینکه کُردهای سوریه به دنبال تشکیل یک ساختار جداگانه نیستند، گفت کُردها می‌خواهند با حفظ هویت خود به یکی از مؤلفه‌های بنیان‌گذار سوریه تبدیل شوند و دستاوردهایشان نیز با تضمین‌های قانون اساسی حفظ شود.

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» مشاور رئیس دولت موقت سوریه در گفت‌وگو با شبکه «ایلکه تی‌وی» درباره تحولات سوریه، حقوق کردها، روند تدوین قانون اساسی، روابط با ترکیه و نقش جدید خود در ساختار سیاسی سوریه اظهار نظر کرد و گفت اعتراض‌های جامعه کُرد به برخی سیاست‌های جدید قابل درک است. او همچنین تأکید کرد که تضمین قانون اساسی برای حقوق کُردها و دستاوردهای به‌دست‌آمده در توافق‌های ۱۰ مارس و ۲۹ دسامبر ضروری است.

حقوق کُردها و تضمین قانون اساسی

مظلوم عبدی گفت هدف کُردها ایجاد یک ساختار جداگانه در سوریه نیست، بلکه آنها می‌خواهند با هویت خود به یکی از مؤلفه‌های بنیان‌گذار کشور تبدیل شوند و دستاوردهایشان از طریق قانون اساسی تضمین شود.

او با اشاره به روند آینده تدوین قانون اساسی سوریه اظهار داشت هنوز زمان مشخصی برای تشکیل کمیته مقدماتی قانون اساسی اعلام نشده، اما انتظار می‌رود این کمیته طی دو تا سه ماه آینده تشکیل شود.

فرمانده سابق SDF خواستار حضور نمایندگان کُردها در این کمیته شد و تأکید کرد توافق‌های ۱۰ مارس و ۲۹ دسامبر که در آنها تصمیماتی درباره کُردها و زبان کُردی اتخاذ شده است، برای تثبیت و تداوم این دستاوردها به تضمین‌های قانون اساسی نیاز دارند.

آموزش به زبان کُردی

عبدی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت آموزش زبان کُردی پرداخت و گفت در دوره مدیریت خودگردان، کودکان از مقطع ابتدایی تا دانشگاه امکان تحصیل به زبان کُردی را داشتند.

او افزود حقی که امروز دولت سوریه برای آموزش زبان کردی به رسمیت شناخته، در مقایسه با تجربه پیشین، عقب‌تر است و جامعه کُرد باید به دفاع از حق خود برای استفاده از زبان مادری ادامه دهد.

عبدی همچنین با اشاره به دوران کودکی خود گفت که به دلیل مطالعه و نوشتن کتاب‌های کُردی بازداشت شده است.

او اظهار داشت: «وقتی ۱۳ یا ۱۴ ساله بودم، به دلیل کتاب‌های کُردی مرا بازداشت کردند و حدود یک هفته در زندان بودم.»

اعتراض‌های جامعه کُرد

فرمانده سابق SDF اعتراض‌های جامعه کُرد نسبت به برخی سیاست‌ها و اقدامات جدید را مشروع دانست و گفت مسئله زبان کُردی تنها به مواضع برخی طرف‌های داخلی سوریه محدود نمی‌شود، بلکه مواضع کشورهای دیگر منطقه نیز بر این روند تأثیرگذار است.

به گفته عبدی، کُردها باید به دفاع از اراده خود در زمینه استفاده از زبان مادری ادامه دهند و حقوق زبانی و هویتی آنان باید در ساختار سیاسی و قانونی آینده سوریه مورد توجه قرار گیرد.

تأثیر روند ترکیه بر سوریه

مظلوم عبدی در ادامه با اشاره به روند حل مسئله کُرد در ترکیه گفت نمی‌توان مسئله کُرد در ترکیه و سوریه را از یکدیگر جدا ارزیابی کرد، زیرا این دو مسئله برای مدت طولانی بر یکدیگر تأثیر گذاشته‌اند.

او گفت ترکیه در گذشته SDF را بخشی از تهدیدهای امنیت ملی خود می‌دانست و همین مسئله به شکل‌گیری دوره‌ای طولانی از درگیری منجر شد، اما روند کنونی حل مسئله در ترکیه می‌تواند تأثیر مثبتی بر سوریه داشته باشد.

عبدی افزود روند حل مسئله کُرد در ترکیه و کردستان ترکیه می‌تواند به حل مسئله کُرد در سوریه نیز کمک کند و تأکید کرد که در مرحله جدید، آنها برای توسعه روابط با ترکیه آمادگی دارند.

آغاز نشدن مأموریت جدید عبدی

عبدی همچنین درباره نقش جدید خود در ساختار سیاسی سوریه گفت که با تصمیم رئیس‌جمهور سوریه، الهام احمد به عضویت پارلمان سوریه درآمده و خود او نیز به عنوان مشاور ریاست‌جمهوری تعیین شده است، اما مأموریت‌های جدید آنها هنوز به صورت رسمی آغاز نشده است.

او افزود پس از پایان اقدامات مرتبط با روند ادغام، فعالیت خود را در دمشق آغاز خواهد کرد.