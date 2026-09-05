کردپرس
مهار آتش‌سوزی تانکر حامل سوخت در محور سنندج ـ همدان/افزایش شمار جان باختگان به ۱۰ نفر
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ۱۹:۳۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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مهار آتش‌سوزی تانکر حامل سوخت در محور سنندج ـ همدان/افزایش شمار جان باختگان به ۱۰ نفر

سرویس کردستان ـ فرماندار سنندج، با اشاره به وقوع حادثه برای یک دستگاه تانکر حامل مواد سوختی در محور پلیس‌راه سنندج ـ همدان، گفت: این تانکر که از مسیر همدان به سمت مریوان در حرکت بود، بر اثر نقص فنی در سیستم ترمز دچار سانحه و پس از برخورد، دچار انفجار و آتش‌سوزی شد که متأسفانه بر اساس گزارش‌های اولیه، این حادثه منجر به جان‌باختن ۱۰ نفر و مصدومیت ۶ نفر شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای امدادی و عملیاتی شامل آتش‌نشانی، اورژانس و جمعیت هلال‌احمر در کمترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند و عملیات امدادرسانی، اطفای حریق و انتقال مصدومان به مراکز درمانی آغاز شد.

فرماندار سنندج اظهار کرد: آتش‌سوزی مهار شده و عملیات پاکسازی مسیر در حال انجام است و مصدومان نیز برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

سجادی با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی و عملیاتی، تأکید کرد: با توجه به شرایط محل حادثه و ضرورت تسهیل عملیات پاکسازی و امدادرسانی، از شهروندان درخواست می‌شود از مراجعه و تجمع در محل وقوع حادثه خودداری کنند تا از ایجاد ازدحام و ترافیک و اختلال در روند خدمات‌رسانی جلوگیری شود.

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