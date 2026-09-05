تاکید اوجالان بر ضرورت پیشبرد روند «صلح و جامعه دموکراتیک»
به گزارش کردپرس، پیام «عبدالله اوجالان» رهبر دربند حزب کارگران کردستان(PKK) به مناسبت برگزاری سیوچهارمین جشنواره بینالمللی فرهنگ کردی در شهر دورتموند آلمان قرائت شد. «ویسیل آکتاش» وکیل او و عضو دبیرخانه امرالی در این جشنواره حضور یافت و پیام اوجالان را برای شرکتکنندگان قرائت کرد. اوجالان در این پیام، «ادغام دموکراتیک» را رویکرد اصلی مورد نظر خود برای مرحله جدید دانست و تأکید کرد که این مفهوم به معنای کنار گذاشتن هویت، فرهنگ یا موجودیت اجتماعی جوامع نیست، بلکه به معنای فراهم کردن امکان حضور آزاد افراد با هویت و فرهنگ خود در جامعه و سازماندهی زندگی اجتماعی از طریق روشهای دموکراتیک است.
اوجالان در ابتدای پیام خود خطاب به شرکتکنندگان جشنواره اظهار داشت که این گردهمایی میتواند به تلاشهای آنان برای آزادی، شناخت متقابل فرهنگها و تقویت اندیشه برای ساخت آیندهای مشترک کمک کند.
وی با اشاره به آغاز مرحلهای جدید گفت باید درگیریها و رنجهای گذشته پشت سر گذاشته شود، از تجربههای گذشته درس گرفته شود و مسیر تازهای بر پایه جامعه دموکراتیک، سیاست دموکراتیک و زندگی مشترک آزاد ملتها گشوده شود.
هویت، زبان و فرهنگ با فشار از بین نمیروند
اوجالان تأکید کرد هویت، زبان و فرهنگ جوامع را نمیتوان از طریق فشار و سرکوب از بین برد و گفت مسئله اصلی، حذف تفاوتها نیست، بلکه ایجاد یک نظام دموکراتیک است که در آن هر ملت و جامعه بتواند با هویت و فرهنگ خود بهصورت آزاد حضور داشته باشد و زندگی مشترک امکانپذیر شود.
وی روند «صلح و جامعه دموکراتیک» را نیز در همین چارچوب تاریخی ارزیابی کرد و گفت این روند صرفاً اعلام یک موضع سیاسی جدید نیست، بلکه بیانگر ارادهای برای کنار گذاشتن شیوههای مبارزه گذشته و آغاز دورهای تازه است.
اوجالان در پاسخ به این پرسش که جایگزین روشهای گذشته چه خواهد بود، «ادغام دموکراتیک» را رویکرد اصلی معرفی کرد و گفت بازگشت افرادی که تبعید شده یا خارج از قانون اعلام شدهاند به سرزمین خود، مشارکت آنان در سیاست دموکراتیک و حضور در روند ساخت آینده، به معنای کنار گذاشتن آزادی نیست.
وی افزود این رویکرد بر پایه تجربه تاریخی و نیازهای امروز شکل گرفته و هدف آن جایگزین کردن قدرت سیاست دموکراتیک به جای خشونت و جنگ است.
تأکید بر نقش جامعه سازمانیافته
اوجالان در بخش دیگری از پیام خود بر ضرورت سازماندهی جامعه تأکید کرد و گفت زندگی دموکراتیک نباید تنها به نمایندگی در پارلمان و فعالیت احزاب سیاسی محدود شود.
وی شوراها و مدیریتهای محلی، حوزههای فرهنگی و آموزشی، سازمانهای زنان، فعالیتهای جوانان، تعاونیها و دیگر تشکلهای اجتماعی را بخشهای مهم زندگی دموکراتیک دانست.
اوجالان همچنین گفت در بسیاری از مناطق جهان از جمله اروپا، یکی از مسائل اساسی، بهرهبرداری از منابع طبیعی و اقتصادی جوامع بدون در نظر گرفتن اراده مردم محلی است. در مناطقی که منابعی مانند معدن، نفت، آب یا دیگر منابع طبیعی وجود دارد، ساکنان آن مناطق باید درباره نحوه استفاده از این منابع حق اظهارنظر و تصمیمگیری داشته باشند.
وی با اشاره به شهر اورفا در جنوب ترکیه گفت این منطقه که یکی از مراکز مهم فرهنگ نوسنگی به شمار میرود، همچنان با فقر و بیکاری گسترده روبهرو است و پراکنده شدن مردم اورفا در نقاط مختلف جهان نشان میدهد از دست دادن حق تصمیمگیری درباره منابع و آینده یک جامعه میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد.
تأکید بر حقوق زنان
اوجالان همچنین بر حق زنان برای تصمیمگیری درباره زندگی خود تأکید کرد و گفت در جامعهای که زنان آزاد نباشند، نمیتوان از شکلگیری یک جامعه دموکراتیک سخن گفت.
وی هرگونه مداخله اجباری علیه زندگی و اراده آزاد زنان را غیرقابل قبول دانست و آزادی هویت، باور، اندیشه و فرهنگ را یکی دیگر از پایههای حل دموکراتیک مسائل عنوان کرد.
اوجالان گفت زبان، فرهنگ و هویت کُردها یا هر ملت دیگری نباید بهعنوان تهدید تلقی شود و وظیفه دولت این نیست که جامعه را در یک قالب واحد قرار دهد، بلکه باید شرایطی را فراهم کند که هویتها و جوامع مختلف بتوانند بهصورت آزاد و دموکراتیک در کنار یکدیگر زندگی کنند.
«مبارزه دشوارتری در پیش داریم»
اوجالان در بخش دیگری از پیام خود خطاب به جوانان اروپا، نیروهای سیاسی در ترکیه و خاورمیانه و همه کسانی که در این مسیر مبارزه میکنند، گفت: «در برابر ما مبارزهای دشوارتر وجود دارد، نه آسانتر.»
وی تأکید کرد که این مبارزه دیگر مبارزه مسلحانه نیست، بلکه عرصههای سیاست، سازماندهی، فرهنگ، اقتصاد و حمایت اجتماعی را دربرمیگیرد.
به گفته اوجالان، با پشت سر گذاشتن یک دوره، عرصه مبارزه دموکراتیک نیز باید گسترش پیدا کند و «قویترین دفاع، جامعه سازمانیافته» است.
وی افزود جامعهای که بتواند مشکلات خود را حل کند، نهادهای خود را ایجاد کند، فرهنگ خود را زنده نگه دارد و سیاست دموکراتیک را پیش ببرد، میتواند آینده خود را نیز با قدرت بیشتری حفظ کند.
درخواست از اروپا برای حمایت از روند صلح
اوجالان همچنین از اروپا خواست تنها بهعنوان ناظر بیرونی به روند «صلح و جامعه دموکراتیک» نگاه نکند.
وی با اشاره به تجربه تاریخی اروپا گفت جنگها و درگیریهای میان دولتهای ملی پیامدهای سنگینی داشتهاند، اما همین تجربه تاریخی نشان میدهد که مدلهایی برای زندگی مشترک ملتها و هویتهای مختلف در چارچوب حقوق دموکراتیک نیز امکانپذیر است.
اوجالان تأکید کرد نیاز امروز، جدایی ملتها و پیروان ادیان و باورهای مختلف از یکدیگر نیست، بلکه حفظ آزادی و هویتهای گوناگون و زندگی مشترک بر پایه اصول دموکراتیک است.
وی همچنین گفت ممکن است درباره ابعاد نظری و عملی روندی که پیش برده شده، انتقادها و مخالفتهایی وجود داشته باشد، اما این اختلافات نباید مانع گفتوگو و همکاری شوند.
«پیش از هر چیز باید اعتماد ایجاد شود»
اوجالان ایجاد اعتماد را نخستین گام برای پیشبرد تغییرات دموکراتیک دانست و گفت بدون اعتماد، هیچ تحول دموکراتیکی پایدار نخواهد بود.
وی خواستار انجام اصلاحات حقوقی، رفع موانع فعالیت سیاسی دموکراتیک و ایجاد شرایطی شد که همه طرفهای روند بتوانند احساس امنیت کنند.
اوجالان ابراز امیدواری کرد جشنواره فرهنگ کردی بتواند به این بحثها کمک کند و زمینه شناخت بیشتر جوامع از یکدیگر و نزدیکتر شدن آنان را فراهم آورد.
وی در پایان گفت وظیفه دوره جدید، تکرار گذشته نیست، بلکه باید از تجربههای گذشته درس گرفت و زندگیای دموکراتیکتر و آزادتر ساخت.
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