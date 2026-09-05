خبر نویسنده: 3253 ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ۱۸:۱۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
۷ کشته و ۸ زخمی تا این لحظه در تصادف دو نفتکش در سنندج
سرویس کردستان- بر اثر تصادف دو دستگاه نفتکش در نزدیکی پلیسراه سنندج ـ همدان و حوالی محله نایسر سنندج، انفجار و آتشسوزی رخ داد.
غریب سجادی، فرماندار سنندج، با اعلام این خبر به کرد پرس گفت: در این حادثه تاکنون ۷ نفر جان خود را از دست داده و ۸ نفر نیز مصدوم شدهاند.
وی افزود: نیروهای امدادی و دستگاههای مسئول در محل حادثه حضور دارند و عملیات امدادرسانی و بررسی ابعاد این حادثه در حال انجام است.
جزئیات بیشتر درباره عل
ت وقوع حادثه، وضعیت مصدومان و نحوه امدادرسانی متعاقباً اعلام خواهد شد.
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