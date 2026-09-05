۷ کشته و ۸ زخمی تا این لحظه در تصادف دو نفتکش در سنندج

سرویس کردستان- بر اثر تصادف دو دستگاه نفتکش در نزدیکی پلیس‌راه سنندج ـ همدان و حوالی محله نایسر سنندج، انفجار و آتش‌سوزی رخ داد.

نسخه صوتی خلاصه خبر | کمتر از ۳ دقیقه دانلود فایل صوتی

غریب سجادی، فرماندار سنندج، با اعلام این خبر به کرد پرس گفت: در این حادثه تاکنون ۷ نفر جان خود را از دست داده و ۸ نفر نیز مصدوم شده‌اند.

وی افزود: نیروهای امدادی و دستگاه‌های مسئول در محل حادثه حضور دارند و عملیات امدادرسانی و بررسی ابعاد این حادثه در حال انجام است.

جزئیات بیشتر درباره عل

تصادف 1.jfif

ت وقوع حادثه، وضعیت مصدومان و نحوه امدادرسانی متعاقباً اعلام خواهد شد.