کردپرس
زلزله ۳.۳ ریشتری بوئین سفلی در کردستان را لرزاند
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ۱۵:۰۱ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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زلزله ۳.۳ ریشتری بوئین سفلی در کردستان را لرزاند

سرویس کردستان - زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر عصر امروز حوالی بوئین سفلی در استان کردستان به وقوع پیوست.

به گزارش کرد پرس، بر اساس اعلام مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه ساعت ۱۴:۴۴:۲۵ روز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ در حوالی بوئین سفلی در استان کردستان رخ داد.

این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۳۵.۹۳۳ درجه عرض شمالی و ۴۵.۹۹۷ درجه طول شرقی ثبت شده است.

تا زمان انتشار این خبر، گزارشی از خسارت های احتمالی این زمین لرزه اعلام نشده است.

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