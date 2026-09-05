خبر نویسنده: 3253 ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ۱۶:۵۲ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
جواد مجابی درگذشت
سرویس فرهنگ و هنر- جواد مجابی - نویسنده و منتقد هنری پیشکسوت - در ۸۷ سالگی از دنیا رفت.
به گزارش کردپرس، پوریا سوری - شاعر و مدیر مجله وزن دنیا - با اعلام خبر درگذشت این شاعر (امروز چهاردهم شهریورماه) به ایسنا گفت: نظر خانواده مجابی این است غیر از آیین تشییع، مراسم دیگری نداشته باشند. بعد از مدت ۷ روز به احترام دکتر مجابی در منزل او به روی دوستدارانش باز است و علاقهمندان میتوانند به خانه او مراجعه کنند.
جواد مجابی، متولد ۱۳۱۸ در قزوین بود و آثار متعددی در زمینههای شعر، رمان، طنز و نقد هنری منتشر کرد.
«خاطرات نسل آخر»، «شب ملخ»، «عبید باز میگردد»، «تاریخ طنز ادبی»، «در این هوا»، «نیشخند ایرانی»، «بنفشههای سراشیب»، «مومیایی»، «سفرهای ملاح رویا»، «روزنامه مرد عزلتنشین»، «وطن روی کاغذ»، «یادداشتهای بدون تاریخ»، «ایالاتِ نیست در جهان»، «باغ گمشده» و «آقای ذوزنقه» از جمله آثار اوست.
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