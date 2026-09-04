استاندار: عملیات اجرایی طرح جامع پایانه مرزی بازرگان آغاز شد

به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در این باره بیان کرد: قطب تجارت مرزی آذربایجان‌غربی در آستانه یک تحول زیرساختی بزرگ قرار گرفته و با واگذاری طرح جامع پایانه مرزی بازرگان به مناقصه و طی شدن فرآیند انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی این طرح در روزهای آینده آغاز می‌شود تا مسیر تجارت و تردد در مهم‌ترین دروازه زمینی کشور با شتاب بیشتری توسعه یابد.





او در ادامه با بیان اینکه جاده‌ها و محورهای مواصلاتی استان به کارگاه عمرانی تبدیل شده‌اند، تاکید کرد: تکمیل زیرساخت‌ها از شمال تا جنوب، توسعه مسیرهای ارتباطی و توجه ویژه به مرزها از اولویت‌های مدیریتی استان بوده و دستگاه‌های اجرایی باید برای تحقق این اهداف با جدیت پای کار باشند.



استاندار آذربایجان‌غربی به جایگاه استان در تجارت مرزی کشور نیز اشاره کرده و افزود: براساس آمار رسمی مسئولان کشوری، ۵۲ درصد مبادلات مرزی کشور در پنج ماهه نخست امسال متعلق به آذربایجان‌غربی بوده که نشان‌دهنده ظرفیت بزرگ استان در تجارت مرزی و مبادلات کالا است.



رحمانی همچنین با بیان اینکه آذربایجان‌غربی به فهم مشترک توسعه و همدلی رسیده و همه عوامل در پیشرفت استان نقش دارند، اضافه کرد: ظرفیت‌های بی‌نظیر آذربایجان‌غربی باید با همگرایی، توسعه مرزها، تقویت زیرساخت‌ها، توجه به دریاچه ارومیه، توسعه شهرک‌های دانش‌بنیان و فناوری و تکمیل زنجیره ارزش معادن و صنایع غذایی، به رشد، اشتغال و ثروت پایدار تبدیل شود.





