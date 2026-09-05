سنندج و سلیمانیه پیوند دیرینه فرهنگی و تاریخی دارند

سرویس کردستان - فرماندار سنندج گفت: اشتراکات عمیق فرهنگی، زبانی و تاریخی میان سنندج و سلیمانیه، زمینه مناسبی برای توسعه تعاملات فرهنگی، ورزشی و اجتماعی میان ۲ منطقه فراهم کرده است.

به گزارش کرد پرس، غریب سجادی در آیین استقبال از تیم بسکتبال دختران سلیمانیه اقلیم کردستان عراق اظهار کرد: حضور ورزشکاران این شهر در سنندج می تواند به تقویت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی میان ۲ شهر کمک کند.

وی افزود: پیوند میان سنندج و سلیمانیه ریشه ای دیرینه دارد و بر قرابت های عمیق فرهنگی، زبانی و تاریخی استوار است که طی سال ها مردم ۲ منطقه را به یکدیگر نزدیک کرده است.

فرماندار سنندج با اشاره به مفاخر مشترک فرهنگی و ادبی ۲ منطقه ادامه داد: آثار برجسته ادبی، موسیقی و فعالیت های علمی و هنری شخصیت های نامدار کرد، همواره از عوامل پیوند میان مردم این ۲ منطقه بوده است.

سجادی با اشاره به شخصیت «مستوره اردلان» معروف به «ماه شرف خانم» گفت: وی از شاعران و تاریخ نگاران برجسته کرد بود که در سنندج متولد شد و در دوران قاجار به سلیمانیه مهاجرت کرد و در همان شهر به خاک سپرده شد.

وی بیان کرد: وجود مزار این شخصیت فرهنگی در سلیمانیه، نمادی از پیوند تاریخی و فرهنگی میان کردستان ایران و سلیمانیه عراق است.

فرماندار سنندج با اشاره به برنامه ریزی برای انعقاد تفاهم نامه های همکاری مشترک گفت: امیدواریم با عملیاتی شدن این توافق ها، رفت وآمدهای ورزشی و فرهنگی میان ۲ منطقه افزایش یابد و از ظرفیت نخبگان و مفاخر هر ۲ طرف بیش از گذشته استفاده شود.

توسعه همکاری های ورزشی کردستان و سلیمانیه

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان نیز در این آیین گفت: توسعه مبادلات ورزشی و فرهنگی میان استان کردستان و سلیمانیه اقلیم کردستان عراق وارد مرحله تازه ای شده و تدوین تفاهم نامه جامع همکاری در تمامی رشته های ورزشی و شهرستان های تابعه در دستور کار قرار گرفته است.

فرزاد خاکی اظهار کرد: طی هفته های اخیر تیم های ورزشی سنندج به نمایندگی از استان کردستان در سلیمانیه حضور یافته اند و در مقابل نیز سنندج میزبان ورزشکاران این شهر بوده است که این تعاملات می تواند به ارتقای سطح فنی ورزش و تقویت ارتباطات فرهنگی میان ۲ طرف کمک کند.

وی افزود: یکی از محورهای حضور ورزشکاران سلیمانیه در کردستان، استفاده از ظرفیت زیرساخت های ورزشی و دانش فنی استان، به ویژه در رشته بسکتبال است که در کردستان سابقه قابل توجهی در سطح کشور دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به ظرفیت مربیان و کادر فنی بسکتبال استان ادامه داد: این رشته از حمایت هواداران نیز برخوردار است و در زمان برگزاری رقابت های لیگ، حدود سه هزار نفر برای تماشای مسابقات در سالن های ورزشی حضور پیدا می کنند.

خاکی گفت: در حال حاضر یکی از بسکتبالیست های استان کردستان به عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان زیر ۱۷ سال فعالیت می کند که نشان دهنده ظرفیت فنی و پیشینه این رشته در استان است.

وی بیان کرد: ظرفیت موجود می تواند زمینه برگزاری دوره های آموزشی، ارتقای دانش مربیگری و تبادل اطلاعات فنی میان مربیان و ورزشکاران ۲ منطقه را فراهم کند.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به هماهنگی های انجام شده برای حضور تیم سلیمانیه در سنندج اظهار کرد: تردد این تیم با هماهنگی کامل انجام شد و تلاش شد شرایط مناسبی برای میزبانی از ورزشکاران منطقه فراهم شود.

خاکی همچنین ظرفیت های گردشگری کردستان را از دیگر زمینه های توسعه تعاملات با سلیمانیه عنوان کرد و گفت: ورزشکاران می توانند در کنار حضور در رقابت ها و برنامه های ورزشی، از جاذبه های طبیعی و گردشگری استان نیز بازدید کنند.

وی افزود: این اقدامات در راستای برنامه های وزارت ورزش و جوانان برای تقویت روابط ورزشی در استان های مرزی انجام می شود و با نهایی شدن سند همکاری، زمینه برگزاری مسابقات رفت و برگشت، کمپ های تمرینی مشترک و میزبانی از تیم های ورزشی در شهرستان های مختلف استان کردستان فراهم خواهد شد.

لزوم توسعه همکاری های ورزشی با کردستان

مربی تیم بسکتبال بانوان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق بر توسعه همکاری های ورزشی میان سلیمانیه و استان کردستان و استفاده از تجربه و ظرفیت تیم های بسکتبال بانوان ایران تاکید کرد.

چنار فتاح اظهار کرد: روند تردد تیم از مرز باشماق مریوان به خوبی و با سهولت انجام شد و از همکاری مسئولان در این زمینه قدردانی می کنیم.

وی افزود: برگزاری این مسابقات فرصت مناسبی برای ایجاد و تقویت ارتباط میان سلیمانیه و کردستان ایران فراهم کرده است و امیدواریم این ارتباط در حوزه ورزش نیز بیش از گذشته گسترش یابد.

مربی تیم بسکتبال بانوان سلیمانیه ادامه داد: تلاش می کنیم با تقویت ارتباط میان مسئولان ۲ طرف و همکاری استانداران و مدیران حوزه ورزش، زمینه توسعه تعاملات و همکاری های ورزشی میان سلیمانیه و کردستان ایران فراهم شود.

فتاح با اشاره به ظرفیت بسکتبال بانوان در ایران گفت: در ایران تیم های متعددی در بخش بانوان فعالیت می کنند، در حالی که تعداد تیم های فعال در این حوزه در سلیمانیه و عراق کمتر است؛ از این رو می توان از تجربه، استعداد و توانمندی تیم های ایرانی استفاده کرد.

وی اظهار کرد: امیدواریم این همکاری ها به شکل مستمر ادامه داشته باشد و زمینه برگزاری برنامه های مشترک میان تیم های بسکتبال بانوان ۲ طرف دست کم یک یا ۲ بار در سال فراهم شود.

مربی تیم بسکتبال بانوان سلیمانیه بیان کرد: امیدواریم بتوانیم تیم های بسکتبال کردستان ایران را برای حضور در مسابقات سلیمانیه دعوت کنیم و در مقابل نیز تیم سلیمانیه در رقابت هایی که در کردستان ایران برگزار می شود، حضور داشته باشد.

فتاح تاکید کرد: گسترش این تعاملات می تواند به تبادل تجربه، ارتقای سطح فنی ورزشکاران و استفاده از ظرفیت های ورزشی ۲ طرف کمک کند و ارتباط میان تیم ها و ورزشکاران بسکتبال بانوان سلیمانیه و کردستان ایران را افزایش دهد.