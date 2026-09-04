به گزارش کردپرس، سید نصیر محمودی رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد اعلام کرد: پیش از ظهر امروز، در پی تماس شهروندان مبنی بر آتش‌سوزی گسترده فروشگاه لوازم خانگی به مرکز فرماندهی ۱۲۵ موجب اعزام فوری نیروهای عملیاتی این سازمان به محل حادثه شد.

محمودی با اشاره به حضور ۵ اکیپ عملیاتی در این حادثه گفت: نیروها با انجام عملیات اطفا، موفق به مهار کامل حریق و اجرای اقدامات ایمن‌سازی محل شدند.

او افزود: علت دقیق وقوع حادثه توسط کارشناسان در حال بررسی است و نتیجه پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

محمودی با بیان اینکه این آتش‌سوزی موجب خسارات گسترده مالی به فروشگاه شده است، گفت: میزان دقیق خسارت در دست بررسی قرار دارد.