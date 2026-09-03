سومین کتابخانه عمومی سیار در آذربایجان غربی راه اندازی شد

به گزارش کردپرس، خدیجه معصومی تصریح کرد: کتابخانه‌های سیار تبلوری از عدالت فرهنگی و راهگشای توسعه خدمات فرهنگی - اجتماعی در مناطق دور از کتابخانه و کم برخوردار بوده و تقویت ناوگان کتابخانه‌های سیار از اولویت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است.

او گفت: این کتابخانه با اعتبار بیش از ۴۰ میلیارد ریال از منابع ملی و استانی، تأمین خودروی کامیونت و تجهیز، به مرحله بهره‌برداری رسیده و با بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ منبع، ارائه دهنده خدمات کتابخانه‌ای در ۹ روستا و منطقه در بخش مرکزی شهرستان ارومیه شامل روستاهای بالانچ، گوک تپه، ریحان‌آباد، جارچیلو، توپراق قلعه؛ محله دین پرست و لاله، اسلام آباد و روستای بادکی خواهد بود؛ هم چنین، بیش از ۱۰۰ برنامه‌ فرهنگی‌ترویجی به‌مناسبت هفته دولت در کتابخانه‌های عمومی استان پیش‌بینی شده است.

معصومی با اشاره به این که افتتاح کتابخانه سیار اقدامی مؤثر در راستای افزایش نقاط خدمت است گفت: این کتابخانه به مثابه سفیر دانایی و فرهنگ، کتاب را تا دورترین نقاط و نزدیک‌ترین نقطه به زندگی مردم خواهد رساند و علاوه بر خدمات امانت کتاب، میزبان اقشار مختلف با برنامه های فرهنگی‌ترویجی و کتاب‌محور خواهد بود؛ گردش چرخ‌های این خودرو، در حقیقت حرکت چرخ‌های دانایی در مسیر توسعه فرهنگی جامعه است.

گفتنی است، نیروی انسانی متخصص نیز، از طریق فراخوان عمومی و پس از طی مراحل توانایی‌سنجی و گزینش، انتخاب شده است.