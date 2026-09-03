مشکل فعالان اقتصادی تعهدات ارزی و بخشنامههای صادراتی است
به گزارش کردپرس، از ایسنا؛ صمد جعفرلو با انتقاد از برخی موانع و چالشهای پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان، گفت: اقتصاد کشور بدون حضور قدرتمند بخش خصوصی، تولیدکنندگان و کارآفرینان به اهداف خود دست نخواهد یافت و باید تولیدکنندگان را شریک اصلی توسعه اقتصادی دانست، نه صرفاً دریافتکننده مجوز و پرداختکننده مالیات.
جعفرلو با تأکید بر شرایط ویژه آذربایجانغربی اظهار کرد: برای استانی مانند آذربایجانغربی که حدود ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور همسایه دارد و بخش قابل توجهی از ظرفیتهای تولیدی آن به صادرات وابسته است، اگر راهکار مناسبی برای رفع مشکلات ارزی و صادراتی اندیشیده نشود، مشکلات این حوزه پیچیدهتر خواهد شد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی در ادامه بیان کرد: مشکلات حوزه انرژی، بهویژه در زمینه برق و گاز، از دیگر چالشهای جدی واحدهای صنعتی است و در برخی موارد موجب صدور فیشهای سنگین و نجومی با عناوین مختلف برای واحدهای تولیدی و صنعتی شده است؛ موضوعی که پیگیریهای انجامشده درباره آن تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است.
جعفرلو، دشواری تأمین مالی، مشکلات نقدینگی و کمبود حمایتهای مؤثر را از دیگر مشکلات عمده بخش تولید دانست و گفت: باوجود مطرح شدن این مسائل همچنان پابرجاست و برای حل آنها نیازمند تصمیمهای عملیاتی و حمایت جدیتر از بخش خصوصی هستیم.
او همچنین با اشاره به ظرفیت ترانزیتی آذربایجانغربی و ارتباط این استان با ترکیه، خواستار ساماندهی مقررات و فرآیندهای ترانزیتی شد و گفت: مقررات ترانزیتی باید بهگونهای تنظیم شود که ضمن استفاده از ظرفیتهای مرزی و ترانزیتی استان، به واحدهای تولیدی و صنعتی آذربایجانغربی آسیب وارد نکند.انتظار داریم مسئولان برای حل مشکلات موجود و ساماندهی ترانزیت در استان همکاری کنند.
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