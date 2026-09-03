سرویس آذربایجان غربی- نماینده خوی و چایپاره در مجلس، از آغاز اجرای طرح توسعه معدن جنگسر خوی و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی کارخانه فناوری طلا و خط تولید شمش طلا در خوی، خبر داد.

به گزارش کردپرس، عادل نجف‌زاده، در این باره گفت: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، سازمان زمین شناسی کشور و وزارت صمت تعداد قابل توجهی از معادن کان سنگ طلا را در آذربایجان غربی شناسایی کرده‌اند.

نماینده خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هم اکنون آذربایجان غربی از استعداد بهره‌وری حداکثری از معادن طلا برخوردار است که در این راستا بنده به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد دادم شرکت ملی طلای ایران با مرکزیت آذربایجان غربی تاسیس شود.

او تصریح کرد: با توجه به اینکه خوی هم در مسیر کانه زایی بزرگ مس و پلی متال مس آناتولی_تبریز و مسیر گسترش‌های عمیقی که در این منطقه قرار دارد می‌توان با استخراج طلا نیز گام موثری در جهت توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در این منطقه برداشت.

رئیس کمیته معادن کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: هم اکنون طرح توسعه معدن جنگسر خوی با سرمایه‌گذاری و پی‌جویی اکتشاف توسط سازمان غدیر و سازمان انرژی اتمی در حال انجام است کما اینکه در بازدید اخیری که مدیرعامل مجموعه غدیر از خوی و معادن طلای آن به عمل آورد مقرر شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به راه‌اندازی کارخانه فناوری طلا و خط تولید شمش طلا در خوی در بخش صفاییه اقدام شده و از این حیث یکی از حلقه‌های قدرتمند معادن طلا در آذربایجان غربی فعال خواهد شد.