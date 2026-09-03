کشف بیش از ۳۰هکتار زمین خواری در بوکان

به گزارش کردپرس، سردار سامان غنی زاده در تشریح این خبر اظهارکرد: در پی وصول خبری مبنی بر دخل و تصرف غیرمجاز اراضی ملی در دو نقطه از شهرستان بوکان، موضوع برای بررسی در دستورکار ماموران گمنام پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قرار گرفت.

او افزود: با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد فردی به صورت غیرمجاز اقدام به تصرف ۳۲ هکتار اراضی ملی در دو نقطه شهرستان کرده که با هماهنگی قضایی درخصوص رفع تصرف زمین‌ها و اعاده به وضع سابق اقدام شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: بنا به اعلام کارشناسان مربوطه، ارزش تقریبی زمین خواری ۹۰۰۰ میلیارد ریال(۹۰۰ میلیارد تومان) برآورد شده و در این زمینه یک نفر دستگیر و به همراه پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.