خبر نویسنده: 3242 ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ ۱۷:۰۵ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
کشف بیش از ۳۰هکتار زمین خواری در بوکان
سرویس آذربایجان غربی- جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از کشف بیش از ۳۰هکتار زمین خواری و رفع تصرف اراضی ملی در شهرستان بوکان خبر داد.
به گزارش کردپرس، سردار سامان غنی زاده در تشریح این خبر اظهارکرد: در پی وصول خبری مبنی بر دخل و تصرف غیرمجاز اراضی ملی در دو نقطه از شهرستان بوکان، موضوع برای بررسی در دستورکار ماموران گمنام پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قرار گرفت.
او افزود: با بررسیهای صورت گرفته مشخص شد فردی به صورت غیرمجاز اقدام به تصرف ۳۲ هکتار اراضی ملی در دو نقطه شهرستان کرده که با هماهنگی قضایی درخصوص رفع تصرف زمینها و اعاده به وضع سابق اقدام شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: بنا به اعلام کارشناسان مربوطه، ارزش تقریبی زمین خواری ۹۰۰۰ میلیارد ریال(۹۰۰ میلیارد تومان) برآورد شده و در این زمینه یک نفر دستگیر و به همراه پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
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