نزدیک شدن به موعد خروج نیروهای آمریکایی از عراق، نگرانی‌ها درباره آینده حمایت‌های واشنگتن از پیشمرگه را افزایش داده است؛ با این حال، وزیر امور داخلی اقلیم کردستان تأکید کرده که هنوز تصمیم نهایی درباره توقف این کمک‌ها گرفته نشده است.

به گزارش کردپرس، با نزدیک شدن به موعد خروج نیروهای آمریکایی از عراق در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، گمانه‌زنی‌ها درباره پایان کمک‌های مالی آمریکا به نیروهای پیشمرگه افزایش یافته است. شماری از مسئولان پیشمرگه و ناظران سیاسی، دلایل احتمالی این تصمیم آمریکا را تشریح کرده‌اند.

کاهش بودجه آمریکا

جبار یاور، دبیرکل پیشین وزارت پیشمرگه، در گفت‌وگو با وب‌سایت «العالم الجدید» گفت چند عامل می‌تواند در توقف کمک‌های مالی آمریکا به نیروهای پیشمرگه مؤثر باشد؛ از جمله وضعیت مالی دولت آمریکا و سیاست واشنگتن در قبال کمک‌های ارائه‌شده به کشورهای خاورمیانه.

او افزود که دولت آمریکا در شرایط کنونی با کسری بودجه‌ای نزدیک به ۴۰ میلیون دلار مواجه است.

سیاست جدید ترامپ

جبار یاور همچنین گفت سیاست جدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، کاهش کمک‌های مالی و نظامی خارجی است؛ حتی در قبال کشورهای دوست آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی.

وی پایان جنگ با داعش را نیز یکی دیگر از دلایل احتمالی توقف این کمک‌ها دانست. به گفته او، جنگ با داعش از سال ۲۰۱۴ آغاز شد و در آن زمان، حکومت اقلیم کردستان به دلیل بحران مالی قادر به پرداخت حقوق نیروهای پیشمرگه نبود؛ اما اکنون دولت عراق به‌صورت ماهانه حقوق پیشمرگه را پرداخت می‌کند و در این زمینه مشکل جدی میان بغداد و اربیل وجود ندارد.

تأخیر در یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه

همزمان، عادل باخوان، ناظر سیاسی، تأخیر در روند اصلاحات و یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه را یکی دیگر از عواملی دانست که می‌تواند آمریکا را به توقف کمک‌های خود به این نیروها سوق داده باشد.

او گفت بهترین اقدام برای اتحادیه میهنی و حزب دمکرات این است که موضعی متحد اتخاذ کنند و گام‌های جدی برای یکپارچه‌سازی نیروهای خود بردارند.

هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است

از سوی دیگر، ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کردستان، در یک کنفرانس خبری رد کرد که تصمیم نهایی درباره توقف کمک‌ها گرفته شده باشد.

وی تأکید کرد: «حکومت اقلیم به تداوم حمایت و هماهنگی نیروهای ائتلاف بین‌المللی نیاز دارد.»