مربی کردستانی به کادر فنی تیم ملی جودوی بانوان ایران پیوست

سرویس کردستان - زهره همتیان، مربی جودوی کردستان، با حکم رئیس فدراسیون جودو به عنوان مربی تیم ملی بزرگسالان بانوان ایران منصوب شد.

به گزارش کرد پرس، زهره همتیان از مربیان جودوی استان کردستان است که با حکم رئیس فدراسیون جودو، به کادر فنی تیم ملی بزرگسالان بانوان ایران پیوست.

همتیان در کنار معصومه جعفری، سرمربی تیم ملی جودوی بانوان ایران، مسئولیت آماده سازی ملی پوشان کشور برای حضور در رقابت های پیش رو را بر عهده خواهد داشت.

مهم ترین هدف کادر فنی تیم ملی جودوی بزرگسالان بانوان ایران، آماده سازی ملی پوشان برای حضور قدرتمند در بازی های آسیایی ناگویا در ژاپن عنوان شده است.