وعده بغداد برای استخدام دائمی کارکنان قراردادی اقلیم کردستان در بودجه ۲۰۲۷

عضوی از هیأت مذاکره‌کننده اقلیم کردستان اعلام کرد در دیدار امروز با وزیر دارایی عراق، وعده رسمی برای استخدام دائمی تمامی کارکنان قراردادی اقلیم در چارچوب بودجه عمومی سال ۲۰۲۷ داده شده است؛ همزمان، موضوع ازسرگیری روند ارتقای رتبه کارکنان اقلیم و لحاظ‌کردن آثار مالی آن در بودجه سال آینده نیز در دستور کار مذاکرات قرار گرفته است.

بە گزارش کردپرس فالح الساری، وزیر دارایی عراق، در دیدار با هیأت وزارت دارایی اقلیم کردستان درباره پیش‌نویس قانون بودجه سال ۲۰۲۷، بر چند موضوع مهم مرتبط با حقوق مالی و استحقاق‌های مالی کارکنان اقلیم تأکید کرد.

یکی از اعضای هیأت مذاکره‌کننده اقلیم کردستان در گفت‌وگو با «هاولاتی» اعلام کرد که در نشست امروز، پنجشنبه، 3/ 9/ 2025 با وزیر دارایی عراق، به‌طور رسمی وعده داده شده است که در چارچوب بودجه عمومی سال ۲۰۲۷ عراق، تمامی کارکنان قراردادی اقلیم کردستان به استخدام دائمی درآیند.

منبع «هاولاتی» همچنین اشاره کرد که علاوه بر موضوع کارکنان قراردادی، در مذاکرات به‌طور جدی موضوع ترفیع و ارتقای رتبه کارکنان اقلیم کردستان نیز مورد بررسی قرار گرفته و تلاش‌های گسترده‌ای در جریان است تا روند ارتقای رتبه آنان از سر گرفته شود و این ارتقاها در محاسبه استحقاق‌های مالی سال آینده لحاظ شود.