سالن ورزشی چندمنظوره آموزش و پرورش در سقز افتتاح شد

سرویس کردستان - سالن ورزشی چندمنظوره شهید «عبدالعلی ترکمن» و شهیده «گلاله دلیری» شهر سقز با حضور استاندار کردستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.

به گزارش کرد پرس، این سالن ورزشی روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ در ادامه سفر آرش زره تن لهونی استاندار کردستان به شهرستان سقز و با حضور مصطفی مولوی فرد بازرس ویژه دفتر ریاست جمهوری، محسن بیگلری نماینده مردم سقز در مجلس شورای اسلامی، ضیاءالدین نعمانی فرماندار ویژه سقز و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی افتتاح شد.

سالن ورزشی شهید «عبدالعلی ترکمن» و شهیده «گلاله دلیری» در زمینی به مساحت یک هزار و ۸۷۰ مترمربع احداث شده و شامل سالن ورزشی، رختکن و بخش اداری است.

برای احداث این مجموعه ورزشی ۳۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است، در آیین افتتاح این سالن، از سه تن از قهرمانان ورزشی شهرستان سقز نیز تجلیل شد.