تصادفات محور ارومیه ـ سلماس ۱۴ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی، بان کرد: ساعت ۱۲:۲۳ روز یکشنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۵، نخستین حادثه در محور ارومیه ـ سلماس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر اعلام شد؛ حادثه‌ای زنجیره‌ای میان یک دستگاه اتوبوس، پژو ۴۰۵ و سمند که ۸ مصدوم برجا گذاشت.



او ادامه داد: در فاصله چند دقیقه پس از این حادثه، دومین حادثه در همین محور و به‌دنبال انحراف یک دستگاه پرشیا از جاده رخ داد که ۲ مصدوم داشت.



محبوبی گفت: دقایقی بعد، سومین حادثه نیز در همان محدوده به وقوع پیوست؛ یک دستگاه سمند واژگون و به داخل کانال سقوط کرد که در پی آن ۳ نفر مصدوم شدند.



او اضافه کرد: چهارمین حادثه نیز در فاصله کوتاهی، بر اثر انحراف یک دستگاه پرشیا از جاده رخ داد و یک نفر مصدوم شد.



مدیر عامل هلال احمر استان گفت: نجاتگران پایگاه امدادونجات گردنه قوشچی هلال‌احمر شهرستان ارومیه بلافاصله پس از اعلام حوادث، به محل اعزام شده و عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را انجام دادند.



به گفته محبوبی؛ در مجموع این ۴ حادثه پی‌درپی که در فاصله زمانی کوتاهی از یکدیگر در محور ارومیه ـ سلماس رخ داد، ۳۰ حادثه‌دیده و ۱۴ مصدوم برجا گذاشت که مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.





