خبر نویسنده: 3242 ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۶:۰۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
احیای یک سردخانه در تکاب پس از ۲۰ سال رکود
سرویس آذربایجان غربی- سردخانه ۳۵۰۰ تنی شهرستان تکاب پس از دو دهه رکود. با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش کردپرس، سردخانه ۳۵۰۰ تنی شهرستان تکاب پس از دو دهه رکود و به مناسبت هفته دولت، با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی به بهرهبرداری رسید.
این واحد تولیدی که پس از ۲۰ سال توقف، سال گذشته با برنامهریزی و اقدامات انجام شده احیا و به چرخه فعالیت بازگشت، با سرمایهگذاری ۴۷۹ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
با راهاندازی این سردخانه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۷ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۱۵ نفر فراهم شده و ظرفیت جدیدی برای پشتیبانی از زنجیره تولید و نگهداری محصولات در شهرستان تکاب ایجاد شده است.
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