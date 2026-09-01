کردپرس
احیای یک سردخانه در تکاب پس از ۲۰ سال رکود
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۶:۰۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

احیای یک سردخانه در تکاب پس از ۲۰ سال رکود

سرویس آذربایجان غربی- سردخانه ۳۵۰۰ تنی شهرستان تکاب پس از دو دهه رکود. با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری رسید.


به گزارش کردپرس، سردخانه ۳۵۰۰ تنی شهرستان تکاب پس از دو دهه رکود و به مناسبت هفته دولت، با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری رسید.

این واحد تولیدی که پس از ۲۰ سال توقف، سال گذشته با برنامه‌ریزی و اقدامات انجام شده احیا و به چرخه فعالیت بازگشت، با سرمایه‌گذاری ۴۷۹ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

با راه‌اندازی این سردخانه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۷ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۱۵ نفر فراهم شده و ظرفیت جدیدی برای پشتیبانی از زنجیره تولید و نگهداری محصولات در شهرستان تکاب ایجاد شده است.


مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
وزارتخانه‌های خالی و ساماندهی سلاح؛ محور رایزنی‌های چارچوب هماهنگی
خبر قبلی
وزارتخانه‌های خالی و ساماندهی سلاح؛ محور رایزنی‌های چارچوب هماهنگی
تعداد واحدهای بوم گردی در آذربایجان غربی به ٤٧ مورد رسید
خبر بعدی
تعداد واحدهای بوم گردی در آذربایجان غربی به ٤٧ مورد رسید
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.