احیای یک سردخانه در تکاب پس از ۲۰ سال رکود



به گزارش کردپرس، سردخانه ۳۵۰۰ تنی شهرستان تکاب پس از دو دهه رکود و به مناسبت هفته دولت، با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری رسید.



این واحد تولیدی که پس از ۲۰ سال توقف، سال گذشته با برنامه‌ریزی و اقدامات انجام شده احیا و به چرخه فعالیت بازگشت، با سرمایه‌گذاری ۴۷۹ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.



با راه‌اندازی این سردخانه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۷ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۱۵ نفر فراهم شده و ظرفیت جدیدی برای پشتیبانی از زنجیره تولید و نگهداری محصولات در شهرستان تکاب ایجاد شده است.





