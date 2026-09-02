تقویت ارتباط و رفت وآمد با اقلیم کردستان عراق در دستور کار است

سرویس کردستان - نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط با اقلیم کردستان عراق گفت: توسعه تعاملات و رفت وآمد میان استان کردستان و اقلیم می تواند به شناخت بیشتر ظرفیت ها و رفع برخی موانع در روابط دو طرف کمک کند.

به گزارش کرد پرس، حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی در نشست با جمعی از اصحاب رسانه استان کردستان در سنندج اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در جلسات اخیر مطرح کرده ام، تقویت ارتباط با اقلیم کردستان عراق و فراهم کردن زمینه برای تعامل و رفت وآمد بیشتر است.

وی افزود: در این زمینه، پیشنهادهایی ارائه شده و افرادی نیز برای پیگیری و تسهیل این ارتباط ها شناسایی شده اند تا بتوان از ظرفیت های موجود برای توسعه تعاملات استفاده کرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه ارتباط با اقلیم باید با شناخت دقیق و از مسیرهای مناسب دنبال شود، ادامه داد: در این زمینه از ظرفیت افرادی که ارتباط و ورودی مناسبی دارند نیز باید استفاده شود تا بتوان زمینه رفت وآمد و تعامل بیشتر را فراهم کرد.

پورذهبی گفت: ارتباط با اقلیم کردستان از موضوعاتی است که ریشه های آن با مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی و منطقه ای پیوند دارد و باید با نگاه واقع بینانه و به دور از رویکردهای شعاری دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به طرح موضوع ارتباط با اقلیم در شورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسلامی اظهار کرد: یکی از پیشنهادهای مطرح شده از سوی بنده این بود که بخشی از نشست های مجمع تقریب به استان ها منتقل شود و همچنین موضوع ارتباط با اقلیم کردستان عراق با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان تأکید کرد: توسعه ارتباطات منطقه ای، در صورت برنامه ریزی صحیح و استفاده از ظرفیت های موجود، می تواند به شناخت بهتر مسائل و ظرفیت های دو سوی مرز و تقویت روابط میان مردم کمک کند.

وی در ادامه با قدردانی از اصحاب رسانه استان گفت: من اعتقاد دارم رسانه ها و خبرنگاران در کردستان مظلوم هستند و آن گونه که باید به حق خود نمی رسند.

پورذهبی اظهار کرد: این موضوع را نمی خواهم به تعمد، کوتاهی یا بی توجهی یک دستگاه خاص نسبت دهم، بلکه باید تلاش کنیم از این جلسات برای اصلاح وضعیت و استفاده بیشتر از ظرفیت رسانه ها بهره ببریم.

وی با بیان اینکه برخی افراد رسانه را مزاحم می دانند، افزود: من رسانه را فرصت می دانم؛ حتی اگر رسانه مطلبی را مطرح کند که در آن اشکالی وجود داشته باشد، می توان از آن برای شناخت مسئله و اصلاح امور استفاده کرد.

وی ادامه داد: ممکن است برخی مطالبی که در رسانه ها مطرح می شود ناشی از بی اطلاعی باشد، ممکن است نقد باشد و حتی ممکن است ادبیات مناسبی نداشته باشد، اما اصل وجود رسانه و امکان طرح مطالب و نقدها را باید یک فرصت دانست.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به شش سال مسئولیت خود در استان گفت: از مردم استان تشکر می کنم و اگر در این مدت کوتاهی یا کم کاری داشته ام، حلالیت می طلبم؛ چرا که در این سال ها کارهای زیادی وجود داشت که شاید می توانستیم انجام دهیم، اما شرایط خاصی که بر کشور و استان حاکم شد، بخشی از توان و زمان را گرفت.

پورذهبی افزود: زمانی که مسئولیت را آغاز کردیم با شیوع کرونا مواجه شدیم و پس از آن نیز حوادث سال ۱۴۰۱ شرایط خاصی را ایجاد کرد و بخشی از برنامه هایی که می توانستیم دنبال کنیم، به دلیل شرایط اجتماعی و محدودیت های آن دوره امکان انتشار یا اجرای کامل پیدا نکرد.

وی با اشاره به فعالیت های انجام شده برای استفاده از ظرفیت های ملی به نفع کردستان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ و پس از آن، تلاش هایی در تهران انجام شد و با دستگاه ها و مجموعه های مختلف جلساتی برگزار کردیم تا ببینیم چه کارهایی می توان برای استان انجام داد.

وی ادامه داد: در این چارچوب به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتابخانه ها، حوزه هنری و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان مراجعه کردیم و ساعت ها درباره اینکه چه ظرفیت هایی می توان برای کردستان ایجاد کرد، گفت وگو شد.

پورذهبی افزود: در صدا و سیما نیز با قائم مقام و معاونان جلسه ای برگزار کردیم و درباره اینکه کردستان به چه نوع رویکرد و برنامه ای نیاز دارد، دیدگاه ها و ایده های خود را مطرح کردم.

وی گفت: در حوزه نخبگان، ماموستایان و مسائل کردستان نیز مطالعات و مطالبی تهیه کرده ام که بخشی از آنها هنوز منتشر نشده است، چرا که گاهی اوقات ممکن است فردی از یک ایده استفاده نادرست کند یا به جای کمک به حل مسئله، از آن برای تخریب استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه در ارزیابی عملکرد خود فقط نباید کارهای انجام شده را دید، اظهار کرد: یکی از نکاتی که همیشه برای خودم نوشته ام این است که چه کارهایی را انجام نداده ام. در مدیریت، فقط اینکه چه کرده ایم مهم نیست؛ اینکه چه کارهایی نکرده ایم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

پورذهبی افزود: تلاش کرده ایم انحصارطلب نباشیم، گرفتار تکبر و استکبار نشویم، بدخواه کسی نباشیم و نسبت به مسائل بی تفاوت نباشیم.

وی ادامه داد: همچنین تلاش کردیم وارد مسائل تنش زا نشویم و به گونه ای رفتار نکنیم که یک جمله یا موضع باعث ایجاد آتش و اختلاف در استان شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان تأکید کرد: در طول سال های مسئولیت، با وجود انتقادهایی که مطرح شده، تلاش کرده ام در چارچوب جایگاه خود عمل کنم و از ظرفیت این جایگاه برای حل مسائل مردم استفاده کنم.

پورذهبی با اشاره به دیدگاه خود درباره جایگاه نماینده ولی فقیه گفت: برای این جایگاه یک ایده مرکزی قائل هستم و معتقدم نماینده ولی فقیه باید خودش ایده و برنامه داشته باشد و صرفاً منتظر نباشد دیگران موضوعات را مطرح کنند تا آنها را منتقل کند.

وی افزود: نماینده ولی فقیه باید مسائل استان را از نزدیک بشناسد و بتواند آنها را به مسئولان و مجموعه های تصمیم گیر در مرکز منتقل کند؛ بنابراین شناخت میدانی از استان برای این جایگاه ضروری است.

پورذهبی نظارت بر «عدالت، شریعت و عزت» را از محورهای مهم مورد نظر خود دانست و گفت: عدالت باید در جامعه رعایت شود، شریعت در حوزه مسئولیت دینی مورد توجه باشد و عزت مردم نیز حفظ شود.

وی افزود: به اعتقاد من مردم کردستان در کنار مسائل اقتصادی، سه مطالبه مهم دارند که می توان آنها را در قالب عزت، عدالت و قدرت بیان کرد؛ مردم عزت می خواهند، عدالت می خواهند و می خواهند در ساختارهای مدیریتی و تصمیم گیری نیز دیده شوند.

نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار کرد: ممکن است قدرت و مدیریت به شکل های مختلف تقسیم شود، اما حفظ عزت مردم و اجرای عدالت وظیفه ماست و هیچ کس نباید به دلیل قومیت یا مذهب مورد توهین قرار گیرد.

وی با اشاره به رویکرد خود در موضوع وحدت گفت: وحدت را بر چهار محور اخلاص، ادب، نگاه انسانی و محور دینی دنبال کرده ام.

پورذهبی افزود: نگاه انسانی می تواند شیعه و سنی، کرد و ترک و اقوام مختلف را در کنار هم قرار دهد؛ همه ما پیش از هر چیز انسان هستیم و همین نگاه انسانی زمینه وحدت و همدلی را فراهم می کند.

وی ادامه داد: از روز اول نیز نگاه من این بوده که انسان ها را باید دید، نه اینکه صرفاً به ظاهر، رفتار یا برخی ویژگی های آنان توجه کرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان تأکید کرد: همیشه گفته ام باید از اعمال انسان ها بدمان بیاید، نه از خود انسان ها. اگر از رفتار کسی انتقاد داریم، باید رفتار او را نقد کنیم و نباید به نفرت از شخص تبدیل شود.

پورذهبی با اشاره به ارتباط خود با روحانیون شیعه و اهل سنت گفت: تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۰۰ بار به روحانیون تشیع سر زده ام و این دیدارها در مورد ماموستایان اهل سنت نیز بیش از ۷۰۰ بار بوده است.

وی افزود: همچنین صدها بار به شهرها و مناطق مختلف استان سفر کرده ایم و تلاش کرده ایم حتی به مناطق و روستاهایی برویم که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار کرد: این رفت وآمدها برای عکس گرفتن و انتشار در رسانه انجام نشده است؛ هدف این بوده که مردم، ماموستاها و روحانیون و شرایط زندگی آنها را از نزدیک بشناسیم.

پورذهبی گفت: وقتی فردی می گوید چرا فلان جا رفتید، به اعتقاد من باید پرسید چرا تا امروز به آنجا نرفته ایم. شناخت یک منطقه و مردم آن با شنیدن نام آن منطقه حاصل نمی شود و باید از نزدیک شرایط را دید.

وی افزود: در دیدارهای مختلف با مردم و روحانیون، مطالبات آنان نیز مطرح شده است و بسیاری از مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از همین ارتباط مستقیم به دست آمده است.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به وضعیت ماموستایان گفت: شرایط ماموستایان هنوز به وضعیت ایده آل نرسیده است، اما قابل مقایسه با گذشته نیست.

پورذهبی افزود: نزدیک به ۴۰۰ نفر از ماموستایان اکنون در مشاغل دولتی فعالیت دارند که حدود ۲۰۰ نفر از آنها در دوره مسئولیت ما مشغول به کار شدند و پس از آن نیز آموزش و پرورش و دستگاه های مختلف تعدادی از آنان را استخدام کردند.

وی ادامه داد: برای حل مشکلات مسکن ماموستایان نیز اقداماتی انجام شده و استاندار کردستان در این زمینه همراهی کرده است، هرچند هنوز مشکلاتی وجود دارد و باید برای افرادی که توان پرداخت سود تسهیلات بانکی را ندارند، راهکار مناسب پیدا شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان درباره نحوه مدیریت استان نیز اظهار کرد: هیچ مدیری بی نقص نیست و مسئولان استان نیز تلاش خود را انجام می دهند.

وی افزود: برخی تصور می کنند نماینده ولی فقیه باید پشت تریبون از مدیران انتقاد کند، اما این رویکرد را قبول ندارم. نقدها و اشکالات را می توان در جلسات خصوصی و به مسئول مربوطه منتقل کرد.

پورذهبی گفت: در طول این سال ها جلسات متعددی با مسئولان استان از جمله استاندار و مدیران مختلف داشته ام و مطالب و اشکالات را مطرح کرده ام، اما معتقدم همه این مسائل نباید به تریبون عمومی کشیده شود.

وی تأکید کرد: درخواست رهبر معظم انقلاب از نمایندگان ولی فقیه این بوده که انتقادها را در خلوت مطرح کنند و از تبدیل اختلافات مدیریتی به مسائل عمومی و رسانه ای پرهیز شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه در عزل و نصب مدیران دخالت نمی کند، گفت: عزل و نصب ها تصمیم مدیریتی است و ما نظر خود را در موارد لازم اعلام می کنیم، اما اینکه اصرار کنیم حتماً فرد خاصی منصوب یا برکنار شود، دخالت در مدیریت اجرایی است.

پورذهبی افزود: این به معنای خنثی بودن نیست؛ اگر مسئله ای وجود داشته باشد، برای حل آن پیگیری می کنیم و اگر گرهی در کار مردم باشد، تلاش می کنیم آن گره باز شود.

وی یکی از اقدامات انجام شده را پیگیری مشکلات برخی زندانیان عنوان کرد و گفت: برای نخستین بار در زندان با برخی زندانیان سیاسی دیدار کردم و در مواردی که امکان قانونی وجود داشته، برای حل مشکلات آنان پیگیری انجام شده است.

نماینده ولی فقیه در کردستان افزود: اگر فردی شهروند ماست، حتی اگر خطایی مرتکب شده باشد، باید حقوق قانونی او مورد توجه قرار گیرد و اگر امکان عفو یا تخفیف مجازات وجود دارد، باید برای آن تلاش کرد.

وی اظهار کرد: من معتقدم اگر بتوان یک انسان را از اعدام نجات داد و قانون نیز اجازه آن را بدهد، این کار ارزشمند است و نباید چنین اقدامی را به عنوان دخالت در قانون تلقی کرد.

پورذهبی درباره حوادث سال ۱۴۰۱ نیز گفت: در آن مقطع، بخش های مختلف استان از جمله شورای تأمین، استانداری، روحانیون، روستاییان و مردم برای کنترل شرایط و جلوگیری از افزایش آسیب ها تلاش کردند.

وی افزود: کردستان در مقایسه با برخی استان هایی که درگیر آن حوادث بودند، از جمله استان هایی بود که تلفات کمتری داشت و این نتیجه تلاش مجموعه های مختلف بود.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به پیگیری مشکلات گروه های مختلف مردم اظهار کرد: در موضوع معلمان اخراج شده نیز پیگیری هایی انجام دادیم و بخشی از این پرونده ها به نتیجه رسید.

وی افزود: در مورد مشکلات کشاورزان، گندمکاران، مسائل مربوط به جاده ها و سایر مطالبات مردم نیز مواردی به ما منتقل شده و در حد توان آنها را از مسئولان مربوطه پیگیری کرده ایم.

پورذهبی گفت: در برخی موارد حتی در سفر رئیس جمهور یا در دیدار با مسئولان دولت، شخصاً مسائل استان را مطرح کرده ام و معتقدم مسئول نباید فقط منتظر باشد که مردم به او مراجعه کنند، بلکه باید برای حل مشکلات آنان اقدام کند.

وی با بیان اینکه «نقش ما باز کردن گره هاست»، افزود: اگر در جایی مشکلی وجود داشته باشد و بتوانیم آن را حل کنیم، باید این کار را انجام دهیم و نباید همه عملکرد یک مسئول را صرفاً با عزل و نصب ها ارزیابی کرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان همچنین درباره مسائل مربوط به املاک و مجموعه های وابسته به مرکز بزرگ اسلامی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در برخی موارد مطالبی در فضای رسانه ای مطرح شده که اگر پیش از انتشار، از ما درباره اصل موضوع سؤال می شد، امکان ارائه توضیح دقیق وجود داشت.

پورذهبی افزود: در مورد ملکی که در سال ۱۳۹۸ از طریق مزایده و با قیمت روز خریداری شده، مطرح شده بود که این ملک به حسینیه هبه شده است، در حالی که چنین برداشتی صحیح نیست و ملک در آن زمان با پرداخت مبلغ قابل توجهی خریداری شده است.

وی ادامه داد: همچنین کتابخانه امام در سنندج نیز ملکی متعلق به مرکز بزرگ بوده که با تصمیم و پیگیری انجام شده در اختیار مردم قرار گرفته است و ما اگر به دنبال منافع مالی بودیم، می توانستیم از ظرفیت اقتصادی این املاک استفاده کنیم، اما هدف، خدمت به مردم بوده است.

نماینده ولی فقیه در کردستان با اشاره به اینکه این مجموعه ها باید در خدمت مردم باشند، اظهار کرد: اگر قرار بود نگاه ما صرفاً اقتصادی باشد، بسیاری از املاک و فضاهایی که در اختیار مردم قرار گرفته است، می توانست درآمد قابل توجهی برای مرکز ایجاد کند.

پورذهبی با انتقاد از برخی مطالب منتشرشده درباره کردستان و مردم استان گفت: متأسفانه گاهی در مقالات و مطالب منتشرشده، آمار و ادعاهایی مطرح می شود که با واقعیت فاصله دارد.

وی افزود: وقتی گفته می شود میلیون ها نفر از مردم مهاجرت کرده اند یا درصد بسیار بالایی از مردم استان دارای یک گرایش سیاسی مشخص هستند، باید پرسید این آمار بر چه اساسی ارائه شده است.

وی ادامه داد: حتی درباره مسائل تاریخی نیز گاهی مطالبی بیان می شود که نیازمند دقت بیشتری است و رسانه ها و نخبگان باید در انتشار چنین مطالبی به منبع و صحت اطلاعات توجه کنند.

نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه با نخبگان استان نیز ارتباط داشته است، گفت: جلسات متعددی با نخبگان شهرستان های مختلف از جمله مهاباد، بیجار و سقز و همچنین افراد صاحب نظر از دیگر مناطق برگزار شده است.

پورذهبی افزود: بسیاری از این جلسات رسانه ای نشده، چرا که برخی افراد ممکن است به دلیل جایگاه اجتماعی یا مسئولیتی که دارند، نخواهند حضورشان در چنین جلساتی منتشر شود.

وی در ادامه به اولویت های آینده دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان اشاره کرد و گفت: نخستین مسئله، اشراف بر استان، مسائل استان و موضوعات مختلف است؛ سپس باید چالش ها، راهکارها و پیشنهادها مشخص شود.

نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار کرد: در آینده باید بیش از گذشته برای گشایش فضای فرهنگی و اجتماعی استان تلاش شود و در کنار آن، گشایش های سیاسی و اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.

پورذهبی توجه به نیروهای توانمند استان را از دیگر اولویت ها دانست و گفت: در استفاده از نیروهای بومی باید شایستگی افراد ملاک باشد؛ صرفاً اینکه فردی بومی یا غیربومی است نباید معیار انتخاب باشد.

وی با اشاره به تجربه تیم های ورزشی دنیا افزود: در بالاترین سطح فوتبال جهان نیز لزوماً همه بازیکنان یا مربیان بومی نیستند و آنچه اهمیت دارد، توانایی و شایستگی افراد برای موفقیت است. بنابراین اگر فرد بومی توانمند است، باید از او استفاده شود و اگر فردی غیربومی می تواند کار را بهتر پیش ببرد، نباید صرفاً به دلیل غیربومی بودن کنار گذاشته شود.

پورذهبی توجه به صنعت، گردشگری، ورزش، هنر، سمن ها، آموزش و پرورش و دانشگاه های استان را از دیگر اولویت های آینده برشمرد و گفت: محیط زیست نیز باید مورد توجه باشد و در این حوزه باید کنشگری و مطالبه گری بیشتری صورت گیرد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: مهم ترین سرمایه استان، مردم هستند و ارتباط با مردم از مهم ترین وظایف نماینده ولی فقیه است.

نماینده ولی فقیه در کردستان افزود: مرحوم شهید آیت الله رئیسی نیز در جلسه ای خصوصی تأکید کرده بود که مهم ترین کار نماینده ولی فقیه ارتباط با مردم است و من نیز معتقدم این ارتباط باید در آینده بیش از گذشته تقویت شود.

پورذهبی اظهار کرد: هدف این است که دفتر نماینده ولی فقیه در کنار مردم باشد، مسائل آنان را بشناسد و در حد توان برای رفع مشکلات و تقویت وحدت، همدلی و سرمایه اجتماعی استان تلاش کند.