به گزارش کردپرس، در نشست مشترک ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاونان وزیر و رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، ظرفیت‌ها و اقدامات استان در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی مورد بررسی قرار گرفت.



وزیر میراث فرهنگی در این نشست ضمن تقدیر از تلاش‌های استاندار آذربایجان‌غربی، گفت: آذربایجان‌غربی در مقطع حساس جنگ تحمیلی نیز پای کار بوده و روند اقدامات و فعالیت‌های توسعه‌ای آن ادامه داشته و با توجه به حجم اقدامات انجام شده، این استان به «کارگاه» فعالیت و توسعه تبدیل شده است.



استاندار آذربایجان‌غربی نیز با تشریح ظرفیت‌های کم‌نظیر استان در حوزه گردشگری و ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و جذب گردشگر، افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ساخت هتل‌ها و مجتمع‌های گردشگری و ایجاد مراکز عرضه سوغات و صنایع‌دستی در نقاط مختلف استان در دستورکار قرار گرفته است.





