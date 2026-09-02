وزیر میراث فرهنگی: آذربایجانغربی کارگاه بزرگ توسعه گردشگری است
به گزارش کردپرس، در نشست مشترک ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، معاونان وزیر و رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی، ظرفیتها و اقدامات استان در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایعدستی مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر میراث فرهنگی در این نشست ضمن تقدیر از تلاشهای استاندار آذربایجانغربی، گفت: آذربایجانغربی در مقطع حساس جنگ تحمیلی نیز پای کار بوده و روند اقدامات و فعالیتهای توسعهای آن ادامه داشته و با توجه به حجم اقدامات انجام شده، این استان به «کارگاه» فعالیت و توسعه تبدیل شده است.
استاندار آذربایجانغربی نیز با تشریح ظرفیتهای کمنظیر استان در حوزه گردشگری و ضرورت بهرهگیری از این ظرفیتها برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و جذب گردشگر، افزود: توسعه زیرساختهای گردشگری، ساخت هتلها و مجتمعهای گردشگری و ایجاد مراکز عرضه سوغات و صنایعدستی در نقاط مختلف استان در دستورکار قرار گرفته است.
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