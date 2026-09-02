کردپرس
شهادت چهار رزمنده هوافضای سپاه در کرمانشاه
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۳:۱۸ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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شهادت چهار رزمنده هوافضای سپاه در کرمانشاه

سرویس کرمانشاه _ چهار رزمنده هوافضای سپاه در کرمانشاه در جریان حملات بامداد امروز دشمن آمریکایی به شهادت رسیدند.

به گزارش کردپرس و به نقل از روابط عمومی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: چهار تن از رزمندگان هوافضای سپاه در جریان حمله تروریستی آمریکا به نقاطی از استان کرمانشاه، به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

 در این اطلاعیه آمده است: شهیدان «رضا محمدی»، «شهرام جعفری»، «علیرضا شکیبا» و «جعفر کهریزی» در جریان این تجاوز دشمن آمریکایی، جان عزیز خود را در طبق اخلاص نهاده و به مقام والای شهادت دست یافتند.

 این رزمندگان سرافراز در حین انجام وظیفه و دفاع از حریم انقلاب اسلامی و مرزهای عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی، به کاروان عظیم شهیدان راه حق پیوستند.

 

 

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