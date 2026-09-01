کردپرس
مرز تیله‌کوه با حضور وزیر نیرو بازگشایی شد
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۱۰:۱۵ زمان مطالعه: 3 دقیقه (۰)
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مرز تیله‌کوه با حضور وزیر نیرو بازگشایی شد

سرویس کرمانشاه _ مرز تیله‌کوه در شهرستان سرپل‌ذهاب با حضور وزیر نیرو بازگشایی شد.

به گزارش کردپرس،  منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه در آیین بازگشایی مرز تیله کوه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده مرزی و تجاری استان، گفت: بازگشایی مرز تیله‌کوه از مطالبات مهم مردم منطقه بود که می‌تواند با ایجاد فرصت‌های جدید تجاری، به رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم سرپل‌ذهاب و دیگر مناطق استان کمک کند.

وی، با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه استان کرمانشاه در حوزه تجارت مرزی افزود: کرمانشاه دارای ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است و حدود ۴۰ درصد از صادرات زمینی کشور از این استان انجام می‌شود؛ ظرفیتی که اهمیت ویژه‌ای در توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی کشور دارد.

وی افزود: در سال‌های اخیر اقدامات مناسبی برای توسعه مرزها و ساماندهی بازارچه‌های مرزی استان انجام شده و رویکرد دولت چهاردهم نیز بر ساماندهی و تقویت بازارچه‌های مرزی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مرزی استوار است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط کنونی و اهمیت مسیرهای زمینی در تأمین نیازهای کشور، تصریح کرد: در شرایطی که با محدودیت و محاصره دریایی مواجه هستیم، مرزهای زمینی استان کرمانشاه از اهمیت دوچندانی برخوردار شده‌اند و باید از ظرفیت‌های موجود در این حوزه به بهترین شکل استفاده کرد.

حبیبی، آغاز به کار مرز تیله‌کوه را یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه دانست و گفت: راه‌اندازی این مرز می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش مبادلات تجاری و بهبود وضعیت معیشتی مردم سرپل‌ذهاب و کل استان کرمانشاه باشد.

وی ادامه داد: فعال شدن مرز تیله‌کوه موجب می‌شود مردم مرزنشین با انگیزه و علاقه بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری مشارکت کنند و از ظرفیت‌های موجود در منطقه برای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد بهره ببرند.

استاندار کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با بازگشایی و فعال شدن مرز تیله‌کوه، شهرستان سرپل‌ذهاب به یکی از قطب‌های مهم مبادلات تجاری استان تبدیل شود و این مرز بتواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.

حبیبی به اجرای قانون تجارت مرزنشینی در چهار شهرستان استان اشاره کرد و افزود: این طرح در سفر سال گذشته رئیس‌جمهور به کرمانشاه به تصویب رسید و با بازگشایی مرز تیله‌کوه، مردم شهرستان سرپل‌ذهاب نیز از مزایا و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون بهره‌مند خواهند شد.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های مرزی، تقویت بازارچه‌ها و فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر مرزنشینان در فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند نقش مهمی در توسعه تجارت، ایجاد اشتغال و ارتقای سطح معیشت مردم مناطق مرزی استان کرمانشاه داشته باشد.

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