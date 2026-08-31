شیعه و سنی در کنار یکدیگر برای اعتلای ایران اسلامی ایستادهاند
به گزارش کردپرس؛ ماموستا ملا محمد محمدی در دیدار منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه که به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص)، میلاد امام جعفر صادق(ع)، هفته وحدت و هفته دولت برگزار شد، ضمن تبریک این مناسبتها، اظهار کرد: وحدت امت اسلامی یک ضرورت مهم است و اگر مسلمانان در کنار یکدیگر قرار گیرند، دشمنان از تحقق اهداف خود ناامید خواهند شد.
وی افزود: وحدت اسلامی باید در عمل تداوم داشته باشد و همه مسلمانان با وجود تفاوتهای مذهبی، در کنار یکدیگر و در برابر دشمنان و تهدیدها همدل و همافزا باشند.
امام جمعه جوانرود با اشاره به مشترکات فراوان شیعه و اهل سنت گفت: وحدت به معنای کنار گذاشتن مذاهب و تفاوتهای فقهی نیست؛ هر مذهب برای پیروان خود محترم است، اما آنچه اهمیت دارد، تکیه بر مشترکات و قرار گرفتن همه مسلمانان در یک جبهه برای حفظ عزت و سربلندی امت اسلامی است.
ماموستا محمدی قرآن کریم و وجود پیامبر اکرم(ص) را از مهمترین محورهای مشترک مسلمانان دانست و اظهار کرد: محبت اهل بیت(ع)، احترام به اصحاب پیامبر(ص) و عمل به آموزههای اسلامی، زمینههای ارزشمندی برای تقویت وحدت میان مسلمانان است.
وی با اشاره به برخی اسناد و منابع علمی اهل سنت افزود: در سلسله اسناد و اجازهنامههای علمی علمای اهل سنت نیز ارتباط علمی با امام جعفر صادق(ع) و اهل بیت(ع) دیده میشود و این موضوع یکی از جلوههای مشترک و ارزشمند میان شیعه و اهل سنت است.
امام جمعه جوانرود ادامه داد: باید این مشترکات را بیش از گذشته برای جامعه تبیین کنیم و به جای تمرکز بر موارد اختلافی، بر نقاط مشترک و ارزشهای مورد قبول همه مسلمانان تأکید داشته باشیم.
ماموستا محمدی با اشاره به نقش علما و مردم منطقه در تقویت وحدت اظهار کرد: علمای منطقه همواره در مسیر تقویت وحدت اسلامی حرکت کردهاند و مردم نیز با حضور در مراسمها و برنامههای مختلف، این رویکرد را مورد حمایت قرار دادهاند.
وی گفت: در مناسبتهای مختلف، برنامههای وحدتآفرین با حضور علما و مهمانانی از اقلیم کردستان عراق، استانهای کرمانشاه و آذربایجان غربی و شهرستانهای مختلف برگزار شده است که هدف همه آنها تقویت وحدت اسلامی، ترویج سیره پیامبر اکرم(ص) و محبت اهل بیت(ع) بوده است.
امام جمعه جوانرود افزود: تلاش داریم این برنامهها را به صورت مستمر برگزار کنیم و در نمازهای جماعت و دیگر برنامههای دینی نیز مردم را به حفظ وحدت و همدلی دعوت کردهایم.
ماموستا محمدی با اشاره به حضور مردم جوانرود در عرصههای مختلف اجتماعی و ملی گفت: مردم این شهرستان در راهپیماییها، تجمعات و مناسبتهای مختلف همواره حضور پررنگ داشتهاند و این حضور نشاندهنده همراهی آنان با اسلام، نظام جمهوری اسلامی و کشور است.
وی ادامه داد: جوانرود امروز از نظر امنیت، آرامش و همراهی مردم با نظام شرایط مطلوبی دارد و این وضعیت حاصل همدلی و همراهی مردم، علما و مسئولان است.
امام جمعه جوانرود در ادامه از حمایتهای استاندار کرمانشاه، فرماندار و مجموعه مدیران شهرستان قدردانی کرد و گفت: از توجه ویژه استاندار به مسائل شهرستان و تلاشهای فرماندار و مسئولان جوانرود تشکر میکنیم و امیدواریم این حمایتها برای رفع مطالبات مردم تداوم داشته باشد.
ماموستا محمدی برخی مطالبات مردم جوانرود را نیز برشمرد و افزود: موضوع مرزنشینی، مسائل مرتبط با مرز و تجارت، تأمین آب شرب، تکمیل و توسعه کمربندی جوانرود، بهسازی و توسعه راههای مواصلاتی و اجرای طرحهای عمرانی و توسعه شهری از جمله مطالبات مردم شهرستان است.
وی اظهار کرد: امیدواریم با حمایت استاندار و پیگیری فرماندار و مجموعه مسئولان، این مطالبات در مسیر اجرا قرار گیرد و شاهد خدماترسانی بیشتر و توسعه همهجانبه جوانرود باشیم.
امام جمعه جوانرود در پایان ضمن خیرمقدم به استاندار کرمانشاه گفت: مردم جوانرود همواره قدردان خدمتگزاران خود هستند و امیدواریم با تداوم همدلی و همکاری میان مردم و مسئولان، زمینه پیشرفت و آبادانی بیشتر شهرستان و تقویت وحدت ملی و اسلامی فراهم شود
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