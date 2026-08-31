افتتاح و آغاز عملیات ۵۲ طرح عمرانی در هرسین

سرویس کرمانشاه _ فرماندار هرسین، گفت: همزمان با هفته دولت، ۵۲ طرح و پروژه عمرانی در این شهرستان افتتاح، بهره‌برداری یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

به گزارش کردپرس؛ جهانبخش حیدری افزود: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان در این شهرستان افتتاح، بهره‌برداری یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.

وی افزود: این طرح‌ها در حوزه‌های آبرسانی روستایی، بهداشت و درمان، کشاورزی و آبیاری نوین، راه و راهداری، ورزش، باغداری، آبخیزداری، طرح‌های هادی روستایی، برق‌رسانی به طرح نهضت ملی مسکن، نوسازی شبکه برق روستایی و تجهیز روستاهای شهرستان به دوربین‌های پایش اجرا شده است.

هرسین یکی از شهرستان های شرق کرمانشاه است که بسیاری از صنایع مهم استان در حوزه فولاد، پتروشیمی، نساجی، مواد غذایی و ... در این شهرستان واقع شده اند.