آتشسوزیهای مناطق نیسانه، بلبزان و مرخیل پاوه مهار شد
به گزارش کردپرس؛ فرزاد الماسی، با اعلام این خبر اظهار کرد: آتشسوزی در مناطق نیسانه، بلبزان و مرخیل که بر اثر اصابت صاعقه و وقوع رعد و برق آغاز شده بود، با تلاش و حضور مستمر نیروهای حاضر در منطقه، ساعت ۲۰ امشب بهطور کامل مهار شد.
وی افزود: بر اساس ارزیابی کارشناسان منابع طبیعی شهرستان پاوه، این حریق در مجموع حدود ۱۵ هکتار از مراتع و پوشش گیاهی منطقه را درگیر کرده است.
فرماندار پاوه با اشاره به ادامه عملیات پایش پس از مهار آتش، گفت: ستاد مدیریت بحران شهرستان، بخشدار باینگان، نیروهای منابع طبیعی و آبخیزداری، محیط زیست، اهالی روستای ایناخی، همیاران طبیعت و اعضای انجمن زیستمحیطی چاوگ دوریسان در منطقه حضور دارند و با پایش دقیق نقاط مختلف، از شعلهور شدن احتمالی کانونهای باقیمانده جلوگیری میکنند.
الماسی با بیان اینکه وزش باد و خشکی پوشش گیاهی میتواند احتمال شعلهور شدن مجدد آتش را افزایش دهد، تأکید کرد: نیروهای حاضر تا اطمینان کامل از خاموشی تمامی کانونها، به رصد و پایش منطقه ادامه خواهند داد.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته برای مهار آتشسوزی، از تمامی نیروهای امدادی، منابع طبیعی، محیط زیست، بخشداری، نیروهای مردمی و اهالی بومی مستقر در منطقه، اهالی و عشیره ایناخی، انجمنهای مردمنهاد زیستمحیطی، گروه اطفای حریق دوریسان و تمامی نیروهای مشارکتکننده در عملیات مهار آتشسوزیهای شهرستان پاوه تشکر و قدردانی کرد.
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