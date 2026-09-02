۲ طرح صنعتی در سقز به بهره برداری رسید

سرویس کردستان - کارخانه کنسانتره سنگ آهن سقز با سرمایه گذاری یک هزار میلیارد تومان و ظرفیت تولید سالانه ۲۰۰ هزار تن، با حضور استاندار کردستان به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی مجتمع تولید قطعات فولادی «ندای کردستان» نیز آغاز شد.

به گزارش کرد پرس، آیین افتتاح کارخانه کنسانتره سنگ آهن سقز با حضور آرش زره تن لهونی استاندار کردستان و مولوی فرد بازرس ویژه دفتر ریاست جمهوری برگزار شد.

این کارخانه در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار و با زیربنای هشت هزار مترمربع در محدوده روستای دایه سلیمان شهرستان سقز احداث شده است و با آغاز فعالیت آن برای ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۳۰۰ نفر به شکل غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است.

در ادامه این مراسم، عملیات اجرایی مجتمع تولید قطعات فولادی با عنوان «مجتمع فولاد ندای کردستان» نیز آغاز شد.

این مجتمع با سرمایه گذاری یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در زمینی به مساحت ۲۴ هزار مترمربع احداث خواهد شد و پیش بینی می شود پس از بهره برداری، برای ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۳۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کند.

بهره برداری از واحد تولید کلسیم و سنگ آهن در کردستان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز از آغاز تولید واحد تولیدی شرکت «مهندسین بهروش» خبر داد و گفت: این طرح با سرمایه گذاری ثابت ۴۵۰ میلیارد تومان، ظرفیت تولید سالانه ۲ هزار تن محصول و پیش بینی اشتغال مستقیم برای ۵۵ نفر در استان اجرا شده است.

بختیار خلیقی اظهار کرد: واحد تولیدی شرکت «مهندسین بهروش» با موضوع تولید کلسیم و سنگ آهن و با هدف تامین نیاز صنایع پایین دستی آهن و فولاد در استان کردستان در حال تکمیل و راه اندازی است.

وی افزود: این طرح دارای مجوز فعالیت از سال ۱۴۰۱ بوده و برای اجرای آن زمینی به مساحت سه هزار و ۹۹۱ مترمربع اختصاص یافته است که یک هزار مترمربع آن زیربنا و حدود یک هزار و ۵۰۰ مترمربع نیز فضای مسقف را شامل می شود.

خلیقی ادامه داد: ظرفیت اسمی این واحد ۲ هزار تن در سال است و برای فعالیت آن توان برق ۲ هزار کیلووات و سالانه حدود هشت هزار مترمکعب آب پیش بینی شده است.

وی با اشاره به میزان سرمایه گذاری انجام شده در این طرح گفت: سرمایه گذاری ثابت این واحد چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۴۵۰ میلیارد تومان برآورد شده و تاکنون نیز یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای اجرای آن دریافت شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار کرد: این واحد در مرحله پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد قرار دارد و بانک صنعت و معدن از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان کردستان، تامین بخشی از تسهیلات این طرح را بر عهده داشته است.

خلیقی افزود: با بهره برداری از این واحد، زمینه اشتغال مستقیم ۵۵ نفر فراهم می شود و میزان مصرف گاز طبیعی آن نیز حدود ۲۰۰ هزار مترمکعب در سال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه توسعه صنایع پایین دستی آهن و فولاد و ایجاد ارزش افزوده برای مواد اولیه از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: حمایت از طرح های تولیدی و تکمیل واحدهای در حال اجرا از اولویت های اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان است.

مدیرکل صمت کردستان بیان کرد: تولید آزمایشی این واحد آغاز شده و صدور پروانه بهره برداری آن نیز در دست پیگیری است و با تکمیل فرآیندهای اداری و فنی، این واحد وارد مرحله بهره برداری رسمی خواهد شد.