بازارچه جوانرود نیازمند ساماندهی و توسعه است
به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی در دیدار با ماموستا ملا محمد محمدی امام جمعه جوانرود، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص)، میلاد امام جعفر صادق(ع)، هفته وحدت و هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شهدای انقلاب و دفاع مقدس، سرداران شهید و شهدای وحدت را گرامی داشت.
وی اظهار کرد: امروز توفیقی حاصل شد تا در جمع شما حضور پیدا کنیم و به نمایندگی از مجموعه دولت و مدیران دستگاههای اجرایی، این مناسبتهای مبارک را تبریک بگوییم و از حمایتها، همراهیها و پشتیبانیهای امام جمعه جوانرود از مجموعه اجرایی شهرستان و استان قدردانی کنیم.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت نقش امام جمعه جوانرود در ایجاد آرامش و انسجام اجتماعی افزود: آنچه برای ما بیش از همه اهمیت دارد، انسجام، وحدت و همدلی موجود در شهرستان است که محور این وحدت و همدلی، حضور و نقشآفرینی امام جمعه محترم در میان مردم است.
حبیبی گفت: حضور امام جمعه در میان مردم، شرکت در نمازهای جماعت و ارتباط نزدیک با اقشار مختلف جامعه، دلیل روشن و مستندی بر مردمی بودن ایشان و اعتماد مردم به جایگاه معنوی و اجتماعی امام جمعه است.
وی با بیان اینکه نماز جمعه در شرایط کنونی از اهمیت ویژهای برخوردار است، افزود: حضور و ارتباط مستمر روحانیون و ائمه جمعه با مردم میتواند نقش مهمی در تقویت امید، اعتماد، وحدت و آرامش جامعه داشته باشد.
استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به ظرفیتهای شهرستان جوانرود اظهار کرد: جوانرود به لحاظ موقعیت جغرافیایی و شرایط خاصی که دارد، از ظرفیتهای بسیار بالایی برخوردار است و مهمتر از همه، بهعنوان یکی از مراکز ثقل اقتصادی استان شناخته میشود.
حبیبی با قدردانی از تلاشهای فرماندار جوانرود افزود: فرماندار شهرستان با تجربهای که در عرصههای مختلف دارد و با اشراف مناسب بر مسائل منطقه، موضوعات و مطالبات مردم را با جدیت دنبال میکند.
وی تجارت را یکی از مهمترین ظرفیتهای جوانرود دانست و گفت: ساماندهی بازارچه جوانرود و توسعه فعالیتهای تجاری در این منطقه از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چرا که رونق اقتصادی این شهرستان تنها به جوانرود محدود نمیشود و میتواند آثار مثبتی بر اقتصاد سراسر استان داشته باشد.
استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیتهای گردشگری جوانرود تأکید کرد و افزود: حوزه گردشگری این شهرستان نیز بسیار مهم است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. ظرفیتهای طبیعی و گردشگری جوانرود میتواند زمینه جذب گردشگران از نقاط مختلف استان و حتی سایر استانهای کشور را فراهم کند.
حبیبی ادامه داد: محورهای مواصلاتی و راههای دسترسی به جوانرود نیز به دلیل حجم بالای تردد و ارتباط آن با بازارچه و مراکز گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است و باید برای توسعه و بهسازی آنها برنامهریزی و اقدام شود.
وی گفت: هم حوزه تجارت و هم گردشگری جوانرود برای مدیریت استان اهمیت ویژهای دارد و تقویت این دو بخش میتواند به ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم منطقه کمک کند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای شهری جوانرود اظهار کرد: توسعه شهر نیز از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در کنار سایر طرحهای عمرانی، موضوع نهضت ملی مسکن نیز با جدیت دنبال میشود.
حبیبی افزود: در خصوص تأمین زمین و مکان مناسب برای اجرای طرحهای مسکن در جوانرود، دستگاههای مرتبط از جمله بنیاد مسکن و ادارهکل راه و شهرسازی همکاری لازم را انجام خواهند داد تا واحدهای مسکونی با شرایط مناسب و قیمت قابل قبول هرچه سریعتر در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با اشاره به برخی پروژههای آماده بهرهبرداری در شهرستان گفت: تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت سفرهای مسئولان و برنامههای پیشرو، پروژههای قابل توجهی که در جوانرود آماده بهرهبرداری است، هرچه سریعتر به مرحله افتتاح و بهرهبرداری برسد.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: همه این اقدامات با پیگیری فرماندار و همراهی مدیران شهرستان و استان دنبال میشود و امیدواریم با حمایت و همراهی امام جمعه جوانرود، شاهد توسعه و پیشرفت همهجانبه شهرستان با سرعت و شتاب بیشتری باشیم.
حبیبی با اشاره به امنیت و آرامش موجود در جوانرود خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش موجود در شهرستان نتیجه انسجام، وحدت و همدلی مردم و مسئولان است و نقش امام جمعه در تقویت این وحدت و انسجام قابل تقدیر است.
وی در پایان با قدردانی از امام جمعه جوانرود و فرماندار و مجموعه مدیران شهرستان گفت: هدف اصلی از این دیدار، عرض تبریک مناسبتهای مبارک و قدردانی از حمایتها و همراهیهای امام جمعه محترم بود و امیدواریم این همکاری و همدلی زمینهساز خدمات بیشتر و توسعه روزافزون جوانرود شود
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