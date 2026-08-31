بازارچه جوانرود نیازمند ساماندهی و توسعه است

سرویس کرمانشاه _ استاندار کرمانشاه با تاکید بر ساماندهی بازارچه جوانرود و توسعه راه‌های دسترسی به شهرستان، گفت: این شهرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های موجود، یکی از مراکز ثقل اقتصادی استان است و ساماندهی بازارچه، توسعه تجارت، گردشگری و محورهای مواصلاتی آن با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش کردپرس؛ منوچهر حبیبی در دیدار با ماموستا ملا محمد محمدی امام جمعه جوانرود، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص)، میلاد امام جعفر صادق(ع)، هفته وحدت و هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شهدای انقلاب و دفاع مقدس، سرداران شهید و شهدای وحدت را گرامی داشت.

وی اظهار کرد: امروز توفیقی حاصل شد تا در جمع شما حضور پیدا کنیم و به نمایندگی از مجموعه دولت و مدیران دستگاه‌های اجرایی، این مناسبت‌های مبارک را تبریک بگوییم و از حمایت‌ها، همراهی‌ها و پشتیبانی‌های امام جمعه جوانرود از مجموعه اجرایی شهرستان و استان قدردانی کنیم.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت نقش امام جمعه جوانرود در ایجاد آرامش و انسجام اجتماعی افزود: آنچه برای ما بیش از همه اهمیت دارد، انسجام، وحدت و همدلی موجود در شهرستان است که محور این وحدت و همدلی، حضور و نقش‌آفرینی امام جمعه محترم در میان مردم است.

حبیبی گفت: حضور امام جمعه در میان مردم، شرکت در نمازهای جماعت و ارتباط نزدیک با اقشار مختلف جامعه، دلیل روشن و مستندی بر مردمی بودن ایشان و اعتماد مردم به جایگاه معنوی و اجتماعی امام جمعه است.

وی با بیان اینکه نماز جمعه در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حضور و ارتباط مستمر روحانیون و ائمه جمعه با مردم می‌تواند نقش مهمی در تقویت امید، اعتماد، وحدت و آرامش جامعه داشته باشد.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان جوانرود اظهار کرد: جوانرود به لحاظ موقعیت جغرافیایی و شرایط خاصی که دارد، از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است و مهم‌تر از همه، به‌عنوان یکی از مراکز ثقل اقتصادی استان شناخته می‌شود.

حبیبی با قدردانی از تلاش‌های فرماندار جوانرود افزود: فرماندار شهرستان با تجربه‌ای که در عرصه‌های مختلف دارد و با اشراف مناسب بر مسائل منطقه، موضوعات و مطالبات مردم را با جدیت دنبال می‌کند.

وی تجارت را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های جوانرود دانست و گفت: ساماندهی بازارچه جوانرود و توسعه فعالیت‌های تجاری در این منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که رونق اقتصادی این شهرستان تنها به جوانرود محدود نمی‌شود و می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد سراسر استان داشته باشد.

استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های گردشگری جوانرود تأکید کرد و افزود: حوزه گردشگری این شهرستان نیز بسیار مهم است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری جوانرود می‌تواند زمینه جذب گردشگران از نقاط مختلف استان و حتی سایر استان‌های کشور را فراهم کند.

حبیبی ادامه داد: محورهای مواصلاتی و راه‌های دسترسی به جوانرود نیز به دلیل حجم بالای تردد و ارتباط آن با بازارچه و مراکز گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است و باید برای توسعه و بهسازی آنها برنامه‌ریزی و اقدام شود.

وی گفت: هم حوزه تجارت و هم گردشگری جوانرود برای مدیریت استان اهمیت ویژه‌ای دارد و تقویت این دو بخش می‌تواند به ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم منطقه کمک کند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های شهری جوانرود اظهار کرد: توسعه شهر نیز از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در کنار سایر طرح‌های عمرانی، موضوع نهضت ملی مسکن نیز با جدیت دنبال می‌شود.

حبیبی افزود: در خصوص تأمین زمین و مکان مناسب برای اجرای طرح‌های مسکن در جوانرود، دستگاه‌های مرتبط از جمله بنیاد مسکن و اداره‌کل راه و شهرسازی همکاری لازم را انجام خواهند داد تا واحدهای مسکونی با شرایط مناسب و قیمت قابل قبول هرچه سریع‌تر در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به برخی پروژه‌های آماده بهره‌برداری در شهرستان گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت سفرهای مسئولان و برنامه‌های پیش‌رو، پروژه‌های قابل توجهی که در جوانرود آماده بهره‌برداری است، هرچه سریع‌تر به مرحله افتتاح و بهره‌برداری برسد.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: همه این اقدامات با پیگیری فرماندار و همراهی مدیران شهرستان و استان دنبال می‌شود و امیدواریم با حمایت و همراهی امام جمعه جوانرود، شاهد توسعه و پیشرفت همه‌جانبه شهرستان با سرعت و شتاب بیشتری باشیم.

حبیبی با اشاره به امنیت و آرامش موجود در جوانرود خاطرنشان کرد: امنیت و آرامش موجود در شهرستان نتیجه انسجام، وحدت و همدلی مردم و مسئولان است و نقش امام جمعه در تقویت این وحدت و انسجام قابل تقدیر است.

وی در پایان با قدردانی از امام جمعه جوانرود و فرماندار و مجموعه مدیران شهرستان گفت: هدف اصلی از این دیدار، عرض تبریک مناسبت‌های مبارک و قدردانی از حمایت‌ها و همراهی‌های امام جمعه محترم بود و امیدواریم این همکاری و همدلی زمینه‌ساز خدمات بیشتر و توسعه روزافزون جوانرود شود