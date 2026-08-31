رییس جهاد کشاورزی: صادرات «طلای سرخ» ارس ۲ برابر میشود
به گزارش کردپرس از جهاد کشاورزی؛ محمدرضا اصغری، با اشاره به اهمیت راهبردی این آبزی که به «طلای سرخ» ارس شهرت دارد، اظهار کرد: با توجه به ارزش صادراتی بالای این محصول ، تدوین این دستورالعمل با محوریت شیلات استان، گامی کلیدی برای ساماندهی، احیای ذخایر طبیعی و توسعه صنعتی این حوزه محسوب میشود.
وی افزود: پس از هشت سال ممنوعیت صید بهمنظور بازسازی ذخایر طبیعی دریاچه سد ارس، اکنون برداشت آزمایشی این محصول با نظارت دقیق شیلات و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آغاز شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با بیان اینکه سال گذشته ۵ تن شاهمیگو از منابع آبی استان صید و صادر شد، تصریح کرد: پیشبینی میشود با عملیاتی شدن این دستورالعمل علمی و پایشهای مستمر تخصصی، میزان برداشت و صادرات این محصول در سال جاری تا ۲ برابر افزایش یابد.
اصغری در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای تکمیل زنجیره ارزش، کاهش فشار بر منابع طبیعی و ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری و اشتغالزایی در بخش آبزیپروری استان تدوین شده است.
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