سرویس آذربایجان غربی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از تدوین نخستین دستورالعمل ملی تکثیر و پرورش شاه‌میگوی آب‌شیرین در این استان خبر داد و گفت: با اجرای این پروتکل تخصصی، هدف‌گذاری برای افزایش ۲ برابری صادرات این آبزی در سال جاری برنامه ریزی شده است.

به گزارش کردپرس از جهاد کشاورزی؛ محمدرضا اصغری، با اشاره به اهمیت راهبردی این آبزی که به «طلای سرخ» ارس شهرت دارد، اظهار کرد: با توجه به ارزش صادراتی بالای این محصول ، تدوین این دستورالعمل با محوریت شیلات استان، گامی کلیدی برای ساماندهی، احیای ذخایر طبیعی و توسعه صنعتی این حوزه محسوب می‌شود.

وی افزود: پس از هشت سال ممنوعیت صید به‌منظور بازسازی ذخایر طبیعی دریاچه سد ارس، اکنون برداشت آزمایشی این محصول با نظارت دقیق شیلات و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آغاز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه سال گذشته ۵ تن شاه‌میگو از منابع آبی استان صید و صادر شد، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود با عملیاتی شدن این دستورالعمل علمی و پایش‌های مستمر تخصصی، میزان برداشت و صادرات این محصول در سال جاری تا ۲ برابر افزایش یابد.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای تکمیل زنجیره ارزش، کاهش فشار بر منابع طبیعی و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در بخش آبزی‌پروری استان تدوین شده است.