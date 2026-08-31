افتتاح و کلنگ زنی ١٠ پروژه در گردشگری آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: ۱۰ پروژه به ارزش ۳۴۵۰ میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود.

به گزارش کردپرس، مرتضی صفری با اشاره به برنامه‌های هفته دولت اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت هفته دولت، ۱۰ پروژه مهم در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با هدف تقویت زیرساخت‌های اقامتی، رفاهی و توسعه صنعت گردشگری افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: این طرح‌ها با مجموع سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۴۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان(شامل ۳ هزار و ۳۸۶ میلیارد تومان آورده بخش خصوصی و ۶۶.۵ میلیارد تومان تسهیلات دولتی) و با زیربنای بیش از ۶ هزار و ۸۵۰ مترمربع در شهرستان‌های مختلف استان اجرا شده یا اجرایی می‌شوند.

او ادامه داد: با بهره‌برداری و اجرای این پروژه‌ها، زمینه اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۵۸ نفر در سطح استان فراهم می‌شود.

صفری تصریح کرد: شاخص‌ترین پروژه‌های افتتاحی شامل یک باب هتل چهارستاره و یک مرکز تفریحی و سرگرمی (اولین زیپ لاین استان در ماکو) هتل‌آپارتمان یک‌ستاره در مهاباد، سفره‌خانه سنتی در ارومیه، یک واحد اقامتگاه بوم‌گردی در روستای تاریخی حسنلو نقده و سه دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در شهرستان‌های ارومیه، خوی و مهاباد است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: همچنین در راستای توسعه متوازن فضاهای گردشگری استان، عملیات اجرایی (کلنگ‌زنی) دو مجتمع بزرگ گردشگری در شهرستان‌های بوکان و خوی با حجم سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آغاز می‌شود تا با ورود این مجموعه‌ها به چرخه خدمت‌رسانی، ظرفیت‌های میزبانی از گردشگران در جنوب و شمال استان به شکل چشمگیری ارتقا یابد.

صفری همچنین تصریح کرد: در ماه گذشته و در آستانه هفته دولت نیز با حضور علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی استان افتتاح و کلنگ‌زنی ۶ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ارومیه انجام شد که این طرح‌ها شامل افتتاح یک باب سفره‌خانه سنتی حمام آخوند، یک باب اقامتگاه بوم‌گردی، یک مرکز گردشگری سلامت، یک سفره‌خانه سنتی و یک اقامتگاه سنتی افتتاح و هتل ۵ ستاره دیاکو کلنگ‌زنی بودند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی همچنین پروژه‌های در دست ساخت توسط بخش خصوصی در استان را ۵۹ پروژه به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد تومان و ارزش موافقت اصولی‌های صادر شده توسط این اداره‌کل را ۶۵ همت اعلام کرد.

او با اشاره به ضریب بالای اشغال تخت‌های اقامتی آذربایجان غربی به‌ویژه در شهرستان‌های ارومیه، خوی و مهاباد افزود: این امر گویای توجیه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری بوده و نیز نشانه مثبتی از رونق آن در سال‌های پیش رو خواهد بود.