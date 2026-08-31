کردپرس
افتتاح و کلنگ زنی ١٠ پروژه در گردشگری آذربایجان غربی
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ۱۳:۳۹ زمان مطالعه: 3 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

افتتاح و کلنگ زنی ١٠ پروژه در گردشگری آذربایجان غربی

سرویس آذربایجان غربی- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: ۱۰ پروژه به ارزش ۳۴۵۰ میلیارد تومان در هفته دولت افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود.

به گزارش کردپرس، مرتضی صفری با اشاره به برنامه‌های هفته دولت اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت هفته دولت، ۱۰ پروژه مهم در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با هدف تقویت زیرساخت‌های اقامتی، رفاهی و توسعه صنعت گردشگری افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: این طرح‌ها با مجموع سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۴۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان(شامل ۳ هزار و ۳۸۶ میلیارد تومان آورده بخش خصوصی و ۶۶.۵ میلیارد تومان تسهیلات دولتی) و با زیربنای بیش از ۶ هزار و ۸۵۰ مترمربع در شهرستان‌های مختلف استان اجرا شده یا اجرایی می‌شوند.

او ادامه داد: با بهره‌برداری و اجرای این پروژه‌ها، زمینه اشتغال‌زایی مستقیم برای ۱۵۸ نفر در سطح استان فراهم می‌شود. 

صفری تصریح کرد: شاخص‌ترین پروژه‌های افتتاحی شامل یک باب هتل چهارستاره و یک مرکز تفریحی و سرگرمی (اولین زیپ لاین استان در ماکو) هتل‌آپارتمان یک‌ستاره در مهاباد، سفره‌خانه سنتی در ارومیه، یک واحد اقامتگاه بوم‌گردی در روستای تاریخی حسنلو نقده و سه دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در شهرستان‌های ارومیه، خوی و مهاباد است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: همچنین در راستای توسعه متوازن فضاهای گردشگری استان، عملیات اجرایی (کلنگ‌زنی) دو مجتمع بزرگ گردشگری در شهرستان‌های بوکان و خوی با حجم سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آغاز می‌شود تا با ورود این مجموعه‌ها به چرخه خدمت‌رسانی، ظرفیت‌های میزبانی از گردشگران در جنوب و شمال استان به شکل چشمگیری ارتقا یابد.

صفری همچنین تصریح کرد: در ماه گذشته و در آستانه هفته دولت نیز با حضور علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی استان افتتاح و کلنگ‌زنی ۶ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ارومیه انجام شد که این طرح‌ها شامل افتتاح یک باب سفره‌خانه سنتی حمام آخوند، یک باب اقامتگاه بوم‌گردی، یک مرکز گردشگری سلامت، یک سفره‌خانه سنتی و یک اقامتگاه سنتی افتتاح و هتل ۵ ستاره دیاکو کلنگ‌زنی بودند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی همچنین پروژه‌های در دست ساخت توسط بخش خصوصی در استان را ۵۹ پروژه به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد تومان و ارزش موافقت اصولی‌های صادر شده توسط این اداره‌کل را ۶۵ همت اعلام کرد. 

او با اشاره به ضریب بالای اشغال تخت‌های اقامتی آذربایجان غربی به‌ویژه در شهرستان‌های ارومیه، خوی و مهاباد افزود: این امر گویای توجیه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری بوده و نیز نشانه مثبتی از رونق آن در سال‌های پیش رو خواهد بود.

 

 

 

 

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
مسئله کردهای ترکیه با تغییر حکومت‌ها حل نمی‌شود
خبر قبلی
مسئله کردهای ترکیه با تغییر حکومت‌ها حل نمی‌شود
بازسازی 8261 واحد آسیب دیده از جنگ رمضان در کردستان
خبر بعدی
بازسازی 8261 واحد آسیب دیده از جنگ رمضان در کردستان
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.