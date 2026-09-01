تعداد واحدهای بوم گردی در آذربایجان غربی به ٤٧ مورد رسید

به گزارش کردپرس، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت گردشگری، توسعه این‌گونه مراکز را گامی موثر در جهت جذب گردشگر و رونق اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار استان برشمرد.

مرتضی صفری اضافه کرد: با بهره‌برداری از این مجموعه، تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی فعال در سطح استان آذربایجان غربی به ۴۷ واحد افزایش یافت.

او ادامه داد: گسترش شبکه اقامتگاه‌های بوم‌گردی به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برای توزیع متوازن گردشگران و معرفی فرهنگ و آداب‌ورسوم بومی مناطق مختلف آذربایجان غربی به مسافران و گردشگران داخلی و خارجی دنبال می‌شود.

صفری گفت: رویکرد ما در استان، تسهیل صدور مجوزها و حمایت همه‌جانبه از طرح‌هایی است که با رعایت استانداردهای کیفی، به دنبال معرفی فرهنگ بومی و اقلیم جذاب آذربایجان غربی هستند و افتتاح امروز، الگویی موفق برای استفاده از پتانسیل‌های نهفته شهرستان‌ها در مسیر جذب گردشگر محسوب می‌شود.

گفتنی است؛ این پروژه گردشگری که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های اقامتی منطقه ایفا می‌کند، با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان احداث شده است، راه‌اندازی این واحد بوم‌گردی علاوه بر تقویت ظرفیت‌های گردشگری نقده، زمینه اشتغال‌زایی مستقیم برای پنج نفر را فراهم کرده است.