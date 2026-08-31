استاندار آذربایجانغربی: ٩٨٤پروژه در هفته دولت افتتاح یا کلنگزنی شده است
به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه شورای اداری آذربایجانغربی، امنیت پایدار استان را حاصل خون شهدا، ایستادگی مردم و تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی دانسته و افزود: مردم غیور آذربایجانغربی در یک سال گذشته با حضور هوشمندانه خود، جنگ ترکیبی دشمن را خنثی کردند.
او همچنین با تشریح دستاوردهای هفته دولت، خاطرنشان کرد: ۹۸۴ پروژه عمرانی، اقتصادی و خدماتی با اعتبار و سرمایهگذاری ۱۸۷ هزار میلیارد تومان در استان به بهرهبرداری رسیده یا عملیات اجرایی آنها آغاز شده که با اجرای این طرحها، زمینه ایجاد ۷ هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی فراهم میشود.
استاندار آذربایجانغربی با بیان اینکه از مجموع طرحهای هفته دولت، ۸۰۹ پروژه عمرانی است، افزود: تاکنون ۷۶۲ پروژه آن افتتاح شده و در حوزه زیرساختی تنها در بخش برق، ۳۱ هزار میلیارد تومان پروژه در دست اجراست.
رحمانی همچنین با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان از کشف معدن طلای جدید در شهرستان شاهیندژ خبر داده و اضافه کرد: این معدن از معادن موجود در استان بزرگتر بوده و باید با برنامهریزی صحیح، این ظرفیت کمنظیر در مسیر توسعه متوازن و ایجاد ارزش افزوده برای منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
او در پایان با تأکید بر اینکه اجازه کم شدن سرعت توسعه استان را نمیدهیم، افزود: در کنار شتاب توسعه، باید به وضعیت معیشتی کارکنان دولت نیز توجه ویژه شود.
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