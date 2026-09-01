وزارتخانههای خالی و ساماندهی سلاح؛ محور رایزنیهای چارچوب هماهنگی
به گزارش کردپرس، فراس مسلمی، سخنگوی فراکسیون عمران و توسعه، در گفتوگویی با «شفق نیوز» اعلام کرد که چارچوب هماهنگی، ائتلاف اکثریت گروههای شیعه، در نشست آتی خود درباره نامزدهای وزارتخانههای خالی و تکمیل کابینه دولت، بهویژه با توجه به توافقهای قبلی میان گروههای عضو چارچوب هماهنگی، گفتوگو خواهد کرد.
مسلمی افزود که چارچوب هماهنگی به مرحله نهایی تعیین نامزدهای وزارتخانهها نزدیک شده و قرار است سایر گروهها نیز فهرست نامزدهای خود را برای تصدی پستهای وزارتی به علی زیدی، نخستوزیر عراق، ارائه کنند.
او تأکید کرد که سایر گروهها نیز باید نامزدهایی را برای پستهای وزارتی معرفی کنند که مورد پذیرش بوده و درباره آنها اختلافنظری وجود نداشته باشد.
سخنگوی فراکسیون عمران و توسعه همچنین گفت کمیته سهنفره ویژه ساماندهی و تنظیم سلاح، که مأموریت آن گفتوگو درباره خلع سلاح گروههای شیعه مسلح است گزارشی درباره نتایج اقدامات و مذاکرات خود با گروههای مسلح و همچنین آخرین موضع دولت درباره ساماندهی و انحصار سلاح در دست دولت ارائه خواهد کرد.
به گفته مسلمی، چالشهای مالی کنونی عراق نیز در نشست چارچوب هماهنگی بررسی خواهد شد؛ چالشهایی که همزمان با مشکلات امنیتی موجود در منطقه، کشور با آنها مواجه است.
او در پایان گفت: «ما بهعنوان فراکسیون عمران و توسعه، به ریاست محمد شیاع سودانی، یک کرسی وزارت یا سمت معاون رئیسجمهور را در دولت در اختیار داریم. گروههای چارچوب هماهنگی بر فعالسازی سمتهای معاونان رئیسجمهور و معاونان نخستوزیر توافق کردهاند؛ بهگونهای که برای هر یک از این دو سمت، دو معاون تعیین شود.»
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