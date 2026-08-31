کردپرس
مشاهده مار پیتون در باغات ارومیه تکذیب شد
خبر ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ۱۲:۵۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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مشاهده مار پیتون در باغات ارومیه تکذیب شد

سرویس آذربایجان غربی- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: پس از بررسی میدانی در خصوص وجود مار پیتون در باغات روستای شیخ‌زرد مرگور ارومیه، از سوی نیروهای محیط زیست موضوع تکذیب شد.

به گزارش کردپرس، مختار خانی،در این باره بیان کرد: پس از اطلاع از موضوع، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با همکاری رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل، در محل اعلام‌شده حضور یافته و محدوده مورد نظر را بررسی و جست‌وجو کردند.

او افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، اثری از مار مورد ادعا مشاهده نشد و گزارش منتشرشده درباره مشاهده و شناسایی مار پیتون در این منطقه تاکنون به تأیید کارشناسی محیط زیست نرسیده است.

خانی با تأکید بر ضرورت دقت در انتشار اخبار مرتبط با حیات وحش اظهار کرد: شناسایی گونه‌های جانوری نیازمند بررسی کارشناسی است و صرف مشاهده یک جانور یا انتشار تصاویر و مطالب در فضای مجازی، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای تعیین گونه باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از شهروندان و اهالی منطقه خواست در صورت مشاهده جانور وحشی، ضمن حفظ فاصله ایمن، موضوع را به محیط زیست اطلاع دهند و از نزدیک شدن، زنده‌گیری یا آسیب‌رساندن به حیوان خودداری کنند.

او در پایان اضافه کرد: در صورت دریافت گزارش یا اطلاعات جدید، موضوع مجدداً توسط کارشناسان محیط زیست بررسی خواهد شد.

 

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