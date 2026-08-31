مشاهده مار پیتون در باغات ارومیه تکذیب شد

به گزارش کردپرس، مختار خانی،در این باره بیان کرد: پس از اطلاع از موضوع، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان با همکاری رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل، در محل اعلام‌شده حضور یافته و محدوده مورد نظر را بررسی و جست‌وجو کردند.



او افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، اثری از مار مورد ادعا مشاهده نشد و گزارش منتشرشده درباره مشاهده و شناسایی مار پیتون در این منطقه تاکنون به تأیید کارشناسی محیط زیست نرسیده است.



خانی با تأکید بر ضرورت دقت در انتشار اخبار مرتبط با حیات وحش اظهار کرد: شناسایی گونه‌های جانوری نیازمند بررسی کارشناسی است و صرف مشاهده یک جانور یا انتشار تصاویر و مطالب در فضای مجازی، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای تعیین گونه باشد.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از شهروندان و اهالی منطقه خواست در صورت مشاهده جانور وحشی، ضمن حفظ فاصله ایمن، موضوع را به محیط زیست اطلاع دهند و از نزدیک شدن، زنده‌گیری یا آسیب‌رساندن به حیوان خودداری کنند.



او در پایان اضافه کرد: در صورت دریافت گزارش یا اطلاعات جدید، موضوع مجدداً توسط کارشناسان محیط زیست بررسی خواهد شد.



