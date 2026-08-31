پایش فصلی کیفیت مصالح ساختمانی تولیدی در کردستان

سرویس کردستان - مدیرکل استاندارد کردستان گفت: واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی در استان به صورت مستمر تحت نظارت قرار دارند و سالانه چهار نوبت از محصولات آنها نمونه برداری و کیفیت فرآورده های تولیدی بررسی می شود.

به گزارش کرد پرس، مهدی سحری در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: کارشناسان اداره کل استاندارد کردستان به صورت فصلی از واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی بازدید می کنند و علاوه بر بررسی خطوط تولید و آزمایشگاه های مستقر در این واحدها، از محصولات تولیدشده نیز نمونه برداری می شود.

وی افزود: نمونه های برداشت شده برای انجام آزمایش های لازم به آزمایشگاه های همکار در استان ارسال می شود و نتایج بررسی ها در کارنامه واحد تولیدی ثبت خواهد شد.

مدیرکل استاندارد کردستان ادامه داد: آجر، بتن و سایر مصالح ساختمانی تولیدی استان از جمله فرآورده هایی هستند که مشمول نظارت استاندارد قرار دارند و بر اساس ضوابط، سالانه چهار نوبت از واحدهای تولیدی نمونه برداری می شود.

سحری گفت: چنانچه کیفیت محصولات یک واحد تولیدی در دو نوبت متوالی مورد تأیید قرار گیرد و انطباق محصولات با الزامات استاندارد اثبات شود، تعداد نمونه برداری های سالانه از آن واحد به دو نوبت کاهش پیدا می کند.

وی این اقدام را علاوه بر جنبه تشویقی برای واحدهای تولیدی، عاملی برای کاهش هزینه های آنها دانست و افزود: هدف از این فرآیند حمایت از واحدهایی است که به صورت مستمر الزامات استاندارد را رعایت می کنند، با این حال نظارت بر کیفیت محصولات همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل استاندارد کردستان با تأکید بر اینکه دریافت پروانه استاندارد به معنای پایان نظارت نیست، اظهار کرد: واحدهای تولید مصالح ساختمانی استان دارای پروانه استاندارد هستند، اما کیفیت محصولات آنها به صورت مستمر مورد پایش قرار می گیرد.

سحری همچنین درباره نحوه رسیدگی به اعتراض مصرف کنندگان نسبت به کیفیت محصولات گفت: مصرف کنندگان در صورت مشاهده یا احتمال وجود مشکل در کیفیت محصول یک واحد تولیدی می توانند شکایت خود را مطرح کنند و کارشناسان اداره کل استاندارد موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهند کرد.

وی بیان کرد: نتیجه بررسی شکایت نیز به مصرف کننده اعلام می شود تا حقوق مشتریان و مصرف کنندگان در زمینه کیفیت فرآورده های ساختمانی مورد صیانت قرار گیرد.