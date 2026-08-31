بازسازی 8261 واحد آسیب دیده از جنگ رمضان در کردستان

سرویس کردستان - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان گفت: عملیات بازسازی و بهسازی هشت هزار و ۲۶۱ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده از جنگ رمضان توسط این نهاد انجام شده است.

به گزارش کرد پرس، سعید رسولی در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: در یک سال اخیر با تلاش مجموعه بنیاد مسکن و حمایت مدیریت ارشد استان، فاصله کردستان با میانگین کشوری در اجرای طرح هادی پنج درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در همین مدت یک هزار و ۹۰۵ واحد مسکن روستایی در روستاها و شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر احداث شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان ادامه داد: ۲۸۰ مورد طرح هادی و آسفالت معابر روستایی نیز در این مدت با اعتباری بیش از چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در استان اجرا شده است.

رسولی اظهار کرد: با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، سه هزار و ۲۸۷ جلد سند مالکیت روستایی و شهری برای متقاضیان صادر شده است.

وی از تکمیل و بهره برداری از ۳۷۱ واحد مسکونی در قالب طرح «خانه امید» خبر داد و گفت: در حال حاضر اجرای ۷۰۰ واحد مسکونی در شهرهای استان در قالب نهضت ملی مسکن در دست اقدام است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان بیان کرد: اجرای طرح های عمرانی و تأمین مسکن در مناطق روستایی و شهرهای کوچک با هدف بهبود کیفیت سکونت، توسعه زیرساخت ها و کاهش محرومیت در این مناطق دنبال می شود.