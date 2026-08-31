نمایشگاه کتاب کردستان با حضور ۳۰۰ ناشر برگزار می شود

سرویس کردستان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از برگزاری نمایشگاه کتاب استان با حضور حدود ۳۰۰ ناشر و عرضه نزدیک به ۲۱ هزار عنوان کتاب خبر داد و گفت: این رویداد فرهنگی پس از وقفه ای چندساله با هدف تقویت فرهنگ مطالعه و حمایت از صنعت نشر استان برگزار می شود.

به گزارش کرد پرس، علی اصغر دریایی در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: نمایشگاه کتاب کردستان از شانزدهم شهریورماه به مدت هفت روز در محل دائمی نمایشگاه های استان در سنندج برگزار خواهد شد و در این رویداد حدود ۳۰۰ ناشر، نزدیک به ۲۱ هزار عنوان کتاب و حدود ۹۰ هزار جلد کتاب عرضه می شود.

وی افزود: در این نمایشگاه علاوه بر ناشران سراسر کشور، حدود ۹ انتشارات از اقلیم کردستان عراق نیز حضور خواهند داشت و ناشران کردستان نیز غرفه های ویژه ای برای عرضه آثار خود خواهند داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به پیش بینی ۲۱ غرفه جنبی در نمایشگاه، گفت: تلاش شده است در کنار فضای اصلی عرضه کتاب، برنامه های فرهنگی و هنری متنوعی برای بازدیدکنندگان برگزار شود تا نمایشگاه از یک رویداد صرفاً عرضه کتاب فراتر رود.

دریایی ادامه داد: در طول هفت روز برگزاری نمایشگاه، هر روز به یکی از شهرستان های استان اختصاص خواهد یافت و برنامه هایی با عنوان «روز فرهنگ و هنر شهرستان ها» با حضور فرمانداران، شهرداران و مسئولان فرهنگی شهرستان ها برگزار می شود.

وی گفت: در این برنامه ها متناسب با ظرفیت هر شهرستان، رونمایی از آثار، اجرای موسیقی، نشست های علمی و دیگر برنامه های فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد و در برخی موارد نیز به دلیل محدودیت زمانی، برنامه دو شهرستان در یک روز اجرا می شود.

برگزاری نشست های تخصصی و کارگاه های فرهنگی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از برگزاری نشست های علمی و تخصصی در حاشیه نمایشگاه خبر داد و اظهار کرد: این نشست ها با دبیری دکتر مسعود بیننده، از استادان دانشگاه، در موضوعاتی از جمله سلامت، فضای مجازی، تربیت خانواده و هوش مصنوعی برگزار خواهد شد.

دریایی افزود: برگزاری کارگاه های داستان نویسی، هوش مصنوعی و کتاب، تصویرسازی و رونمایی از کتاب های حوزه پایداری نیز از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این نمایشگاه است.

وی با اشاره به برگزاری برنامه های مرتبط با کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، گفت: غرفه ای ویژه این موضوع در نمایشگاه برپا خواهد شد و یک روز از برنامه های نمایشگاه نیز به موضوع پایداری و رونمایی از آثار مرتبط با آن اختصاص دارد.

تأکید بر حمایت از ناشران کردستان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با بیان اینکه حمایت از ناشران بومی یکی از اولویت های برگزاری نمایشگاه است، گفت: پیش از برگزاری نمایشگاه، نشست های متعددی با ناشران استان برگزار و مطالبات و دغدغه های آنان احصا و برای رفع بخشی از این مسائل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مذاکره شده است.

دریایی افزود: تلاش ما این است که حضور ناشران کردستان در نمایشگاه پررنگ باشد و برگزاری این رویداد به تقویت اقتصاد نشر استان کمک کند.

وی با اشاره به حضور ناشران حوزه کودک و نوجوان در نمایشگاه، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مخاطبان نمایشگاه را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند و برای این گروه سنی نیز آثار متنوعی پیش بینی شده است؛ چرا که کتابخوانی و ایجاد علاقه به مطالعه باید از دوران کودکی شکل بگیرد.

کتاب با تخفیف عرضه می شود

دریایی همچنین از ارائه کتاب ها با حدود ۳۰ درصد تخفیف در نمایشگاه خبر داد و گفت: هدف این است که شرایطی فراهم شود تا خانواده ها و علاقه مندان بتوانند با هزینه مناسب تری کتاب مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی با اشاره به کاهش سهم کتاب در سبد فرهنگی خانواده ها، فضای مجازی را یکی از رقبای جدی کتاب و کتابخوانی دانست و افزود: فضای مجازی فی نفسه پدیده منفی نیست، اما فرهنگ استفاده صحیح از آن باید تقویت شود و نباید اجازه داد استفاده نادرست از فضای مجازی جای کتاب و مطالعه را در زندگی افراد بگیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان تأکید کرد: رسانه ها در معرفی نمایشگاه و دعوت مردم برای حضور در این رویداد فرهنگی نقش مهمی دارند و انتظار داریم با اطلاع رسانی گسترده، زمینه حضور مردم از شهرستان ها و مناطق مختلف استان در نمایشگاه فراهم شود.

پیش بینی غرفه رسانه و نشریات محلی

دریایی از اختصاص غرفه ای مستقل به رسانه ها در نمایشگاه کتاب کردستان خبر داد و گفت: این فضا برای حضور خبرنگاران و عکاسان و انجام فعالیت های رسانه ای در طول برگزاری نمایشگاه پیش بینی شده است.

وی افزود: مسئولان استانی، شهرستانی و احتمالا برخی مسئولان کشوری در این رویداد حضور خواهند داشت و غرفه رسانه می تواند زمینه مناسبی برای گفت وگو و تهیه گزارش های خبری فراهم کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین از پیش بینی فضایی برای معرفی نشریات محلی استان خبر داد و اظهار کرد: نشریات محلی ظرفیت مهم فرهنگی استان هستند و تلاش شده است در نمایشگاه فرصتی برای معرفی این نشریات و آشنایی بیشتر مردم با فعالیت آنها فراهم شود.

افتتاح نمایشگاه ۱۶ شهریور

دریایی گفت: آیین افتتاح نمایشگاه کتاب کردستان روز دوشنبه ۱۶ شهریورماه ساعت ۱۰ صبح با حضور مسئولان استانی برگزار می شود و تلاش برای حضور یک مهمان کشوری نیز در حال انجام است.

وی افزود: برگزاری این نمایشگاه پس از وقفه ای چندساله، آغازگر مجموعه ای از رویدادهای فرهنگی و هنری در استان خواهد بود و پس از پایان نمایشگاه نیز برنامه های فرهنگی، هنری و جشنواره های مختلف ادامه خواهد داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به برگزاری برنامه های فرهنگی در نقاط مختلف استان، از جمله مناطق مرزی، گفت: برگزاری رویدادهای فرهنگی در شهرها و روستاهای استان و توجه به ظرفیت های فرهنگی مناطق مختلف، از برنامه های این اداره کل است.

دریایی همچنین با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه در پوشش رویدادهای فرهنگی و هنری استان، بیان کرد: استمرار و دیده شدن این برنامه ها نیازمند همراهی رسانه هاست و ظرفیت رسانه ای استان می تواند در معرفی رویدادهای فرهنگی و جذب مخاطب نقش مؤثری داشته باشد.